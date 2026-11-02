Flashback, il y a un an : De la tension avant Metz à la crise ouverte : Nantes, un an de désillusions

Il y a douze mois, le FC Nantes se préparait à un rendez-vous crucial face à Metz, entre inquiétude et espoirs fragiles. Aujourd’hui, le club patauge en Ligue 2, miné par la crise sportive et les incertitudes en coulisses : le contraste est saisissant.

Il y a un an : Nantes et Metz, la peur du vide

Le 2 novembre 2025, toute la Beaujoire retenait son souffle avant d’affronter Metz dans un duel tendu pour le maintien. Nantes voyait arriver chez lui un FC Metz à la dérive à l’extérieur, fort de cinq défaites consécutives loin de ses bases et déjà 21 buts encaissés. Pourtant, ce sont bien les Canaris qui devaient composer avec un groupe amoindri, tandis que Metz récupérait deux cadres, Stambouli et Traoré, pour solidifier son entrejeu et sa défense. Seule consolation pour les Jaune et Vert : Hein, le maître à jouer adverse, était suspendu. Ce dimanche-là, la tension était maximale des deux côtés, chaque point s’annonçait vital dans la course à la survie. Le coach nantais, déjà sous pression, savait que la moindre erreur défensive pouvait coûter cher, dans une saison où chaque détail faisait la différence. À cette époque, on parlait d’absences, de retours, d’état d’esprit — les supporters vibraient, inquiets mais encore portés par l’espoir d’un sursaut.

Un an plus tard : descente aux enfers et crise générale

Douze mois plus tard, le décor a changé… en bien pire. Le FC Nantes, désormais 15e de Ligue 2, n’arrive plus à gagner, enchaîne les matchs nuls déprimants et voit l’urgence s’installer à tous les étages. L’inquiétude sportive s’est muée en véritable crise : l’équipe ne sait plus protéger un score, la défense multiplie les erreurs grossières et l’entraîneur Grégory Poirier ne cache plus sa colère, menaçant ouvertement son vestiaire d’exclusions. Le vestiaire, lui, gronde, et certains anciens du club n’hésitent plus à ironiser sur le projet en place.

Au lieu des débats sur l’absence d’un Hein ou le retour d’un Stambouli, c’est le manque d’investissement, d’identité et de solutions qui fait la une. Les supporters ne croient plus aux promesses : le projet de vente du club a fait long feu, l’espoir d’un repreneur patine, et la direction actuelle cristallise toutes les rancœurs. L’effectif est pointé du doigt pour son manque de vitesse et de talent offensif, et la seule lueur vient de l’Académie et des jeunes, que certains appellent à lancer en désespoir de cause. Même le mercato, jadis objet d’espoirs, rime désormais avec bricolage et recrutements minimalistes. En un an, Nantes est passé des sueurs froides du maintien en Ligue 1 à une alerte rouge généralisée en Ligue 2, où chaque journée ressemble à un nouveau coup de massue. Plus qu’un simple flashback, ce retour en arrière révèle une spirale de désillusions dont le club peine à s’extraire.