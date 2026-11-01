FC Nantes : la solution miracle pour sauver la saison a été soufflée à Poirier !

Alors que Grégory Poirier menace de revoir ses choix après les nouvelles contre-performances du FC Nantes, Reynald Pedros a avancé une piste qui pourrait faire réfléchir l’entraîneur des Canaris.

Le FC Nantes doit-il regarder du côté de La Jonelière pour sortir de l’impasse ? Après le nouveau match nul concédé face à Clermont (1-1), vendredi soir à la Beaujoire, la question mérite d’être posée. D’autant que les déclarations de Grégory Poirier sur le manque d’investissement de certains joueurs ont fait réagir.

Sur X, Emmanuel Merceron a notamment pointé du doigt la communication de l’entraîneur nantais, qui promet de trancher dans son effectif sans pour autant remettre en question son système en 5-3-2. Une sortie qui n’a pas laissé Reynald Pedros indifférent.

Reynald Pedros propose de faire confiance aux jeunes Nantais

L’ancien joueur du FC Nantes a répondu avec une suggestion simple, mais potentiellement intéressante : « Peut-être avec les jeunes du centre de formation, ça peut peut-être fonctionner, qui sait !!!! »

Une réponse qui ressemble à un véritable appel à faire confiance à la formation nantaise. Et le message n’est pas anodin venant de Reynald Pedros. Ancien pensionnaire du centre de formation des Canaris, il connaît parfaitement l’importance de La Jonelière dans l’identité du club.

Plutôt que de s’obstiner avec des joueurs qui ne répondraient pas aux attentes du staff, Grégory Poirier pourrait donc être tenté de donner davantage de responsabilités aux jeunes. Une manière de provoquer un électrochoc dans le vestiaire, mais aussi de récompenser ceux qui affichent l’envie et l’investissement nécessaires.

La Jonelière, un espoir pour relancer le FC Nantes ?

Cette piste n’est pas totalement nouvelle. Le FC Nantes dispose de jeunes joueurs capables de prétendre à une place dans le groupe professionnel. Encore faut-il leur donner une véritable chance de s’exprimer.

La situation actuelle pourrait justement offrir une opportunité à certains talents du centre de formation. Alors que les Canaris peinent à convaincre en Ligue 2, un vent de fraîcheur ne serait peut-être pas de trop.

Reste à savoir si Grégory Poirier entendra le message de Reynald Pedros. Après avoir annoncé qu’il allait prendre des décisions, l’entraîneur nantais est désormais attendu sur ses actes. Et pourquoi pas en donnant enfin leur chance aux jeunes de La Jonelière ?