FC Nantes : nouvelle annonce sur l’avenir de Poirier avant Clermont

À l’approche du match contre Clermont, Grégory Poirier pourrait voir la pression s’accentuer au FC Nantes en cas de nouvelle contre-performance.

Le match contre Clermont pourrait prendre une dimension particulière pour Grégory Poirier. Alors que le FC Nantes peine à trouver une dynamique positive, le résultat de cette rencontre pourrait peser dans les discussions autour de l’entraîneur. C’est en tout cas le scénario envisagé par David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, dans le podcast « Sans Contrôle » .

Pour David Phelippeau, un nouveau résultat décevant face à Clermont pourrait inciter la direction nantaise à mettre encore plus de pression sur son entraîneur. Dans un club où les attentes restent élevées, chaque contre-performance risque en effet de raviver les interrogations. Après la défaite contre Saint-Étienne, les Nantais ont besoin de réagir pour éviter que la situation sportive ne se complique davantage.

Une pression qui pourrait monter après Clermont

L’enjeu est donc double pour Grégory Poirier : tenter de relancer son équipe sur le terrain face à une formation qui n’a toujours pas gagné, mais aussi convaincre sa direction que la situation peut être redressée. Une victoire permettrait de calmer les inquiétudes, tandis qu’un nouveau faux pas pourrait accentuer la pression en interne.

Pour autant, rien ne permet (encore) d’affirmer que les Kita appuieront forcément sur le bouton stop en cas de nouvelle déconvenue. Mais le rendez-vous face à Clermont va certainement constituer un moment important pour Poirier, 24e entraîneur de l’ère Kita (hors intérim)… avant un 25e ?