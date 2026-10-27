À LA UNE DU 27 OCT 2026
[09:40]FC Barcelone : le clan Yamal s’en prend violemment à Harry Kane après le Ballon d’Or
[09:39]Football en hiver : comment continuer à jouer à Paris quelles que soient les conditions ?
[09:20]OL : après le PSG, Fonseca encaisse une vague de mauvaises nouvelles 
[09:00]ASSE : après Larsonneur et Ndiaye, un nouveau gardien lancé par Cathro ! 
[08:40]OM Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Hojbjerg ! 
[08:20]FC Nantes : Grégory Poirier menacé après l’ASSE ?
[08:00]RC Lens, OM, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 8e journée de L1
[07:40]ASSE : le concurrent principal des Verts est enfin démasqué 
[07:20]OM : Saadé s’ouvre de nouveaux horizons, la bombe est d’ampleur internationale !
[07:00]PSG, FC Barcelone, Real Madrid : un énorme scandale éclabousse le sacre d’Harry Kane au Ballon d’Or ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Grégory Poirier menacé après l’ASSE ?

Par Bastien Aubert - 27 Oct 2026, 08:20
Grégory Poirier (FC Nantes)

Arrivé sur le banc du FC Nantes après le renvoi de Michel Der Zakarian, en début de saison, Grégory Poirier doit encore faire ses preuves.

Le crédit de Grégory Poirier s’amenuise déjà au FC Nantes. Si le technicien a réussi à insuffler un nouvel élan à son équipe depuis sa prise de fonctions, le bilan comptable reste insuffisant.

Poirier déjà menacé au FC Nantes ?

Le FC Nantes occupe actuellement la 15e place de Ligue 2 avec seulement 8 points au compteur. Un classement préoccupant pour un club qui ambitionnait de jouer la montée en Ligue 1 en début de saison. L’écart avec les places de barragistes pour l’accession atteint désormais neuf points. Un retard qui commence à peser lourd, alors que les Canaris peinent à trouver une véritable régularité. Dans ce contexte, les dirigeants nantais, la famille Kita en tête, seraient de plus en plus impatients face à la trajectoire sportive de leur équipe.

La pression monterait également en coulisses. Sur X, le journaliste David Phelippeau a évoqué la situation délicate de l’entraîneur du FC Nantes, en faisant état d’un mécontentement autour de son avenir. « Certains ici veulent le virer », a-t-il notamment analysé, avant d’ajouter que « les Kita sont mécontents ». Des propos qui témoignent des tensions entourant actuellement le FC Nantes.

Clermont, un rendez-vous déjà important

Le prochain rendez-vous pourrait néanmoins peser dans la balance. À ce stade de la saison, chaque résultat compte pour tenter de relancer la dynamique et réduire l’écart avec les objectifs fixés.Les Canaris retrouveront la Beaujoire vendredi pour la réception de Clermont. Une rencontre qui s’annonce importante pour Grégory Poirier et ses joueurs, alors que le besoin de points devient de plus en plus pressant.

Un succès permettrait au FC Nantes de reprendre un peu d’air et d’apaiser, au moins temporairement, les interrogations autour de son entraîneur. À l’inverse, une nouvelle contre-performance risquerait d’accentuer la pression sur le banc nantais. Après un début de saison compliqué, Poirier joue donc déjà une partie importante de son crédit face à Clermont. Reste à savoir si les Canaris sauront répondre présents pour éviter que les doutes ne se transforment en véritable crise sportive.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot