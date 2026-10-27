Arrivé sur le banc du FC Nantes après le renvoi de Michel Der Zakarian, en début de saison, Grégory Poirier doit encore faire ses preuves.

Le crédit de Grégory Poirier s’amenuise déjà au FC Nantes. Si le technicien a réussi à insuffler un nouvel élan à son équipe depuis sa prise de fonctions, le bilan comptable reste insuffisant.

Poirier déjà menacé au FC Nantes ?

Le FC Nantes occupe actuellement la 15e place de Ligue 2 avec seulement 8 points au compteur. Un classement préoccupant pour un club qui ambitionnait de jouer la montée en Ligue 1 en début de saison. L’écart avec les places de barragistes pour l’accession atteint désormais neuf points. Un retard qui commence à peser lourd, alors que les Canaris peinent à trouver une véritable régularité. Dans ce contexte, les dirigeants nantais, la famille Kita en tête, seraient de plus en plus impatients face à la trajectoire sportive de leur équipe.

La pression monterait également en coulisses. Sur X, le journaliste David Phelippeau a évoqué la situation délicate de l’entraîneur du FC Nantes, en faisant état d’un mécontentement autour de son avenir. « Certains ici veulent le virer », a-t-il notamment analysé, avant d’ajouter que « les Kita sont mécontents ». Des propos qui témoignent des tensions entourant actuellement le FC Nantes.

Clermont, un rendez-vous déjà important

Le prochain rendez-vous pourrait néanmoins peser dans la balance. À ce stade de la saison, chaque résultat compte pour tenter de relancer la dynamique et réduire l’écart avec les objectifs fixés.Les Canaris retrouveront la Beaujoire vendredi pour la réception de Clermont. Une rencontre qui s’annonce importante pour Grégory Poirier et ses joueurs, alors que le besoin de points devient de plus en plus pressant.

Un succès permettrait au FC Nantes de reprendre un peu d’air et d’apaiser, au moins temporairement, les interrogations autour de son entraîneur. À l’inverse, une nouvelle contre-performance risquerait d’accentuer la pression sur le banc nantais. Après un début de saison compliqué, Poirier joue donc déjà une partie importante de son crédit face à Clermont. Reste à savoir si les Canaris sauront répondre présents pour éviter que les doutes ne se transforment en véritable crise sportive.