FC Nantes : après l’échec avec Tavares, un nouveau verdict est tombé pour la vente !

Malgré l’échec des négociations avec Paulo Tavares, Waldemar Kita serait toujours disposé à vendre le FC Nantes.

Le FC Nantes ne sera finalement pas racheté par le fonds d’investissement de Paulo Tavares. Comme annoncé ce jeudi dans un communiqué officiel, Waldemar Kita, propriétaire et président des Canaris, a décidé de mettre un terme aux négociations avec Phenix Sports Invest, le groupe d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par l’homme d’affaires portugais. Un véritable coup d’arrêt dans le processus de vente du club nantais, dont le projet de reprise ne sera donc même pas présenté devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

« M. Waldemar Kita, président et propriétaire du FC Nantes a pris la décision d’arrêter définitivement les discussions relatives au projet de cession du club à la société Phenix Capital. Le processus de vente avait fait l’objet d’une entrée en négociations exclusives en date du 28 septembre 2026. Malgré de multiples demandes et les délais accordés, c’est avec regret et étonnement qu’il a été constaté que le candidat à la reprise et ses conseils n’ont pas été en mesure d’apporter les garanties financières annoncées, ni de constituer le dossier complet indispensable à la validation d’une telle opération par la DNCG. La promesse de vente encadrant cette transaction étant, de fait, devenue caduque, M. Waldemar Kita a pris la décision de mettre un terme à toutes les discussions en cours, le projet de reprise n’étant manifestement pas sérieux », a indiqué le FCN dans son communiqué.

Waldemar Kita toujours vendeur

Malgré l’échec des discussions avec Paulo Tavares, Waldemar Kita n’aurait pas pour autant renoncé à céder le FC Nantes. C’est ce qu’a révélé ce vendredi sur X le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau. « Évidemment que Waldemar Kita est toujours vendeur », a assuré le spécialiste des Canaris. Si le propriétaire nantais semble donc toujours disposé à passer la main, aucun nouveau candidat à la reprise n’a pour l’heure été évoqué. Le dossier pourrait ainsi connaître une nouvelle période d’attente, après plusieurs semaines de négociations qui n’auront finalement pas abouti.

La majorité des supporters du FC Nantes ne croient plus en une vente imminente

Après ce nouveau rebondissement, une question se pose désormais : le FC Nantes peut-il encore changer de propriétaire dans les prochains mois ? Alors que Waldemar Kita reste aux commandes du club des bords de l’Erdre, l’échec du projet porté par Paulo Tavares a considérablement refroidi les perspectives d’une vente rapide. Pour autant, la volonté supposée du dirigeant franco-polonais de céder le club pourrait ouvrir la porte à d’autres investisseurs, à condition que ces derniers présentent un projet suffisamment solide et les garanties financières nécessaires.

Pour connaître le sentiment des supporters nantais sur l’avenir de leur club, nous avons lancé un sondage sur le compte X de BUT! FC Nantes, en leur demandant s’ils croyaient encore à une vente prochaine des Canaris. Et le résultat traduit une certaine méfiance après l’échec des négociations avec Phenix Sports Invest. En effet, 52,5 % des votants ne croient plus à une vente du FC Nantes dans les prochains mois, tandis que 47,5 % estiment, au contraire, qu’un changement de propriétaire reste possible à court terme.

Si le pessimisme l’emporte, l’écart de seulement 5 points entre les deux camps montre que les avis restent particulièrement partagés. D’un côté, une courte majorité des participants semble désormais douter de la capacité de Waldemar Kita à trouver rapidement un repreneur, après l’échec d’un processus de vente pourtant bien engagé. De l’autre, près d’un votant sur deux conserve l’espoir de voir un nouvel investisseur se positionner dans les prochaines semaines. Un résultat qui témoigne à la fois de la défiance entourant ce dossier et des attentes toujours importantes autour d’un éventuel départ de Waldemar Kita. Reste à savoir si le propriétaire des Canaris parviendra à relancer les discussions avec un autre candidat, ou si cette nouvelle tentative avortée repoussera encore davantage la vente du FC Nantes.