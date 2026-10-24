FC Nantes : un nouveau prix de vente a fuité !

Après l’échec des négociations avec Phenix Sports Invest, un nouveau prix de vente du FC Nantes, bien inférieur au précédent, a été évoqué.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes est loin d’avoir livré son verdict. Alors qu’un protocole de vente avait été signé, le 28 septembre dernier, entre Waldemar Kita et Phenix Sports Invest, un pool d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares, l’actuel propriétaire et président des Canaris a finalement décidé de mettre un terme aux négociations. Une décision officialisée ce jeudi par le FC Nantes dans un communiqué.

Mais alors que Phenix Sports Invest n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier, Waldemar Kita serait toujours disposé à vendre le club, selon les informations du journaliste de Ouest-France, David Phelippeau. Et un nouvel élément pourrait complètement rebattre les cartes.

Un nouveau prix de vente entre 20 et 30 millions d’euros ?

Alors que le projet porté par Paulo Tavares reposait sur une opération estimée à près de 100 millions d’euros, le montant nécessaire pour racheter le FC Nantes pourrait désormais être bien inférieur. Dans l’émission Kop West sur les ondes de Hit West, Simon Reungoat a révélé que le nouveau prix de vente des Canaris se situerait entre 20 et 30 millions d’euros.

« On est plutôt sur des sommes entre 20 et 30 millions d’euros pour racheter le FC Nantes. On n’est pas du tout sur les 100 millions d’euros annoncés par le projet Paulo Tavares. Peut-être qu’un autre projet arrivera et se greffera ensuite. Mais on n’est pas dans les mêmes dimensions, et c’est ça qui pourrait aussi faire hésiter Waldemar Kita (à vendre) », a expliqué le spécialiste des Canaris. Une différence considérable qui pourrait compliquer les discussions avec d’éventuels nouveaux investisseurs, alors que l’avenir du club nantais reste plus incertain que jamais.