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FRANCE

FC Nantes : nouveau rebondissement de dernière minute dans le projet de vente !

Par Louis Chrestian - 22 Oct 2026, 14:17
FC Nantes : nouveau rebondissement de dernière minute dans le projet de vente !

Alors que les discussions autour de la vente du FC Nantes étaient annoncées à l’arrêt, le dossier ne serait pas totalement refermé. Phenix Capital garderait l’espoir de mener l’opération à son terme.

Phenix Capital croit encore à une issue favorable

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouveau développement. Selon une information publiée ce jeudi par Ouest-France, Phenix Capital « espère toujours finaliser le dossier ». Une prise de position qui tranche avec la tendance dessinée ces dernières heures, lorsque l’arrêt des discussions semblait devoir mettre un terme au projet.

On vous en parlait ce jeudi : le verdict semblait être tombé dans le projet de vente. L’espoir affiché par Phenix Capital apporte toutefois une nuance importante. Malgré les obstacles rencontrés, le pool d’investisseurs ne considère visiblement pas encore l’opération comme définitivement abandonnée.

Un compromis avait été signé avec Waldemar Kita

Cette volonté de poursuivre le processus intervient dans un dossier déjà bien avancé sur le plan des échanges. D’après l’enquête publiée par Ouest-France, un compromis de vente avait été signé par Waldemar Kita avec un pool d’investisseurs mené par Paulo Tavares.

L’arrêt annoncé des discussions avait donc constitué un sérieux coup de frein, sans que toutes les portes soient nécessairement fermées. La sortie de Phenix Capital montre en tout cas qu’une partie engagée dans l’opération cherche encore à faire aboutir le montage. À ce stade, aucun accord définitif ni reprise des négociations n’a toutefois été annoncé.

Le feuilleton de la vente reste ouvert

Ce nouveau rebondissement ne signifie donc pas que la cession du club canari est relancée. Il confirme surtout que les différents acteurs du dossier n’en ont pas tous la même lecture. D’un côté, les discussions ont été présentées comme interrompues. De l’autre, Phenix Capital assure conserver l’espoir de finaliser l’opération.

La prudence reste de mise autour de la maison Jaune et Verte, tant qu’aucune avancée concrète ne vient accompagner cette déclaration d’intention. Le projet de vente du FC Nantes n’est donc pas bouclé, mais il ne paraît pas non plus totalement enterré. Phenix Capital entend encore jouer sa carte dans ce dossier.

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