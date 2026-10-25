ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Ces Verts sont fous, les Magic Fans aussi ! »

Au terme d’un match longtemps fermé, l’ASSE a fait exploser Geoffroy-Guichard en arrachant la victoire face au FC Nantes (1-0), grâce à un but d’Augustine Boakye à la 90e minute. Une délivrance suivie d’un feu d’artifice exceptionnel des Magic Fans, qui fêtaient leurs 35 ans. Le spectacle a longtemps été dans les tribunes, mais le final restera dans les mémoires. Et voilà les Verts solidement installés dans leur fauteuil de leader, avec six points d’avance !

Il y a des soirées qui ne s’oublient pas. Celle de ce samedi 24 octobre en fait partie. Pas forcément pour la qualité du football proposé, loin de là, mais pour son dénouement complètement fou. Pendant 90 minutes, l’ASSE a buté sur un FC Nantes venu pour défendre, fermer les espaces et casser le rythme. Et puis, alors que le Chaudron commençait à se résigner à un triste 0-0, Augustine Boakye a surgi pour faire chavirer tout un peuple. Une tête rageuse, un stade en fusion et, dans la foulée, un feu d’artifice spectaculaire déclenché par les Magic Fans pour célébrer leur 35e anniversaire. Quel final !

Il fallait bien cela pour réveiller une rencontre qui n’aura pas franchement tenu ses promesses. Face à des Nantais regroupés, les hommes d’Ian Cathro ont longtemps manqué d’inspiration. Beaucoup de possession, mais trop peu de mouvement, de vitesse et de justesse dans les trente derniers mètres. L’attaque stéphanoise, si séduisante depuis le début de saison, a tourné au ralenti. Et les Canaris ont parfaitement joué leur partition, avec un bloc compact et une agressivité parfois à la limite.

Nantes a cadenassé, Angoula a laissé jouer…

L’arbitrage de Gaël Angoula n’a pas franchement facilité la tâche des Verts. Le directeur de jeu s’est montré particulièrement permissif devant les fautes nantaises, laissant les visiteurs multiplier les interventions pour hacher le jeu et empêcher les Stéphanois de trouver du rythme. Une mansuétude qui a fini par agacer Geoffroy-Guichard.

Mais il serait trop facile de tout mettre sur le dos de l’arbitre. L’ASSE a également affiché ses limites offensives. Zuriko Davitashvili a bien sollicité Patrick Carlgren à la 40e minute, mais les occasions franches ont été rares. Et Nantes aurait même pu ouvrir le score avant la pause, avec une tentative non cadrée de Moussa Sissoko (35e), puis une intervention décisive de Mamour Ndiaye devant Killian Corredor (44e).

Après le repos, les Verts ont accentué leur emprise sans réellement emballer la rencontre. Ian Cathro a multiplié les changements, cherchant désespérément la bonne formule. Les minutes ont défilé, les Canaris ont reculé et le spectre d’un nul frustrant s’est rapproché. Jusqu’à cette fameuse 90e minute…

Boakye délivre le Chaudron, Cathro sprinte de bonheur !

Entré en jeu, Mahmoud Jaber a trouvé la faille avec un centre parfaitement dosé. Au second poteau, Augustine Boakye a pris le meilleur sur Fabien Centonze pour placer une tête imparable. Et là, tout a basculé !

Geoffroy-Guichard est entré en éruption. Les joueurs ont explosé de joie, Ian Cathro s’est offert un sprint mémorable pour rejoindre ses hommes et le kop nord s’est embrasé. Les Magic Fans, qui célébraient leurs 35 ans, ont accompagné cette délivrance d’un feu d’artifice grandiose. Un moment de communion exceptionnel entre une équipe et son public. L’accouchement avait été difficile, mais quelle délivrance !

Cruel pour les Nantais, qui pensaient tenir leur point après avoir longtemps contrarié le leader. Le FC Nantes reste englué dans les profondeurs du classement, 15e avec huit petits points. Malgré leur résistance, les Canaris repartent bredouilles et toujours dans le brouillard.

Six points d’avance : ces Verts ont quelque chose en plus !

Pour l’ASSE, en revanche, tous les voyants restent au vert. Avec 25 points en dix journées, les hommes de Cathro confortent leur première place et comptent désormais six longueurs d’avance sur Nancy. Trois victoires consécutives, trois clean sheets de rang : même lorsque leur attaque tousse, les Stéphanois trouvent le moyen de gagner.

C’est peut-être le signe le plus encourageant de cette soirée. Les Verts n’ont pas brillé, mais ils ont insisté, résisté à la frustration et fini par forcer le destin. Leur solidité défensive leur permet désormais de traverser leurs temps faibles sans être sanctionnés. Et leur banc peut faire la différence, comme l’a montré l’entrée décisive de Jaber.

Tout n’a pas été parfait, loin de là. Cathro aura matière à réflexion sur l’animation offensive et les difficultés rencontrées face aux blocs bas. Mais cette équipe possède une force de caractère et une confiance qui peuvent l’emmener très loin.