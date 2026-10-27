L’ASSE pourrait être contrainte de revoir ses plans pour son entrée en lice en Coupe de France en novembre prochain.

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France, prévu ce mercredi au stade Roland-Garros, permettra à l’ASSE de connaître son premier adversaire dans la compétition.

Cathro face à un nouveau casse-tête à l’ASSE

La rencontre doit se disputer le week-end des 14 et 15 novembre, en pleine trêve internationale. Une période qui pourrait compliquer la tâche du staff stéphanois. Jusqu’ici, la hiérarchie des gardiens semblait pourtant bien établie. Capitaine et titulaire dans les buts depuis plusieurs saisons, Gautier Larsonneur reste le numéro un des Verts en Ligue 2. Mais son problème physique fait planer le doute sur sa disponibilité pour ce rendez-vous.

En l’absence d’une date de retour connue, le staff médical devrait privilégier la prudence et éviter toute prise de risque inutile. Dans ces conditions, Mamour Ndiaye aurait pu assurer l’intérim. Le jeune portier a d’ailleurs été titularisé lors des deux dernières rencontres. Toutefois, selon Peuple Vert, il devrait être appelé avec la sélection nationale du Sénégal durant la prochaine trêve internationale. Un événement positif pour sa progression, mais une difficulté supplémentaire pour Ian Cathro.

Lavallée, une opportunité inattendue à l’ASSE

Avec les indisponibilités potentielles de Larsonneur et Ndiaye, l’ASSE pourrait donc se tourner vers son troisième gardien. Arrivé lors du mercato estival 2026 pour renforcer le groupe réserve et apporter davantage de profondeur au poste, Lucas Lavallée se retrouve désormais aux portes de l’équipe première. Le gardien de 23 ans connaissait la situation en rejoignant le Forez. Derrière deux portiers déjà installés dans la rotation, ses possibilités de jouer avec les professionnels semblaient limitées. Il a donc poursuivi son travail au quotidien, tout en accumulant du temps de jeu avec la réserve.

Ses apparitions avec le groupe de Sylvain Gibert lui permettent de rester dans le rythme. Et si les absences annoncées se confirment, le portier pourrait profiter de la Coupe de France pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Pour Ian Cathro, cette situation représenterait aussi l’occasion d’évaluer une solution supplémentaire au sein de son effectif. La gestion du poste de gardien sera particulièrement importante durant une période où plusieurs joueurs pourraient manquer à l’appel en raison de leurs obligations internationales.

Une première en compétition officielle pour Lavallée ?

Le contexte pourrait ainsi offrir à Lucas Lavallée une occasion qu’il attendait depuis son arrivée à Saint-Étienne. À 23 ans, le gardien pourrait disputer ses premières minutes en compétition officielle avec l’équipe première de l’ASSE, à condition que les circonstances annoncées se confirment. L’entrée en lice en Coupe de France pourrait également permettre aux Verts de s’appuyer sur plusieurs éléments issus de la réserve. Avec la trêve internationale, le staff pourrait être amené à élargir son groupe et à donner leur chance à des joueurs moins habitués aux rendez-vous professionnels.

Pour Lavallée, l’enjeu sera simple : répondre présent si Ian Cathro décide de lui faire confiance. Une éventuelle titularisation constituerait une étape importante dans son parcours et une occasion de démontrer qu’il peut apporter des garanties au niveau professionnel. Reste désormais à connaître l’adversaire des Stéphanois et à suivre l’évolution de la situation de Gautier Larsonneur ainsi que celle de Mamour Ndiaye. Deux éléments qui détermineront en grande partie la hiérarchie dans les buts pour ce premier rendez-vous de Coupe de France.