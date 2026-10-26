ASSE : Boakye affole déjà les compteurs après dix journées !

Auteur du but de la victoire contre le FC Nantes, Augustine Boakye confirme son changement de dimension avec l’ASSE. L’ailier ghanéen affiche un rendement jamais atteint depuis le début de sa carrière, même si certains chiffres invitent encore à la prudence.

Boakye délivre encore les Verts

Le Chaudron a dû attendre la 90e minute, samedi, pour voir Augustine Boakye faire sauter le verrou nantais sur un centre de Mahmoud Jaber. Un but précieux qui permet à l’ASSE, leader de Ligue 2, de prendre trois points supplémentaires dans la course à la montée.

Cette réalisation n’a rien d’un éclair isolé. Titulaire lors des dix premières journées, le Ghanéen totalise déjà 6 buts et 3 passes décisives. Il est donc directement impliqué sur neuf réalisations, soit presque une par match avec 812 minutes disputées. Son ratio atteint 0,90 implication par rencontre, contre 0,45 la saison passée.

Une progression nette depuis son arrivée

Formé à la West African Football Academy, Boakye s’était révélé au Wolfsberger AC. Lors de la saison 2023-2024, il avait inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 26 rencontres de Bundesliga autrichienne. Jusqu’ici, cette campagne constituait sa référence.

Recruté par l’ASSE pour environ 3 millions d’euros à l’été 2024, l’ailier avait ensuite connu une première année délicate dans le Forez. Une blessure à la cheville avait notamment limité son impact à 3 buts en 17 matchs de Ligue 1, sans la moindre passe décisive. La saison suivante, il avait rebondi avec 5 buts et 9 offrandes en Ligue 2.

Comme le souligne Peuple Vert dans son analyse statistique, Boakye a déjà dépassé son total de buts du dernier exercice. En 63 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot stéphanois, il a marqué à 15 reprises, dont 40 % cette saison.

Une efficacité à relativiser

Son évolution tient notamment à une présence accrue dans la surface. Boakye tente environ 2,4 tirs par match, contre 2 auparavant, et génère 0,33 expected goal toutes les 90 minutes. Il ne se contente plus de créer pour ses partenaires et recherche davantage les positions de finition.

Ce but de légende signé Caveglia contre l’ASSE ☄️ — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2114409340694118741

Ses frappes lointaines sont également devenues une arme, comme face à Dijon ou Montpellier. Mais ses 6 buts ont été inscrits à partir de 2,97 expected goals. Il marque donc environ deux fois plus que la qualité de ses occasions ne le laisse attendre, un rythme difficile à maintenir sur toute une saison.

Un atout majeur dans la course à la montée

Boakye crée par ailleurs un peu moins d’occasions que la saison dernière : environ 1,4 par match, contre 1,6. Cette baisse reste toutefois compensée par sa transformation en véritable finisseur. À bientôt 26 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, le Ghanéen devient un élément majeur du projet stéphanois.

Même si sa réussite devrait finir par se normaliser, son volume de tirs et son activité près du but témoignent d’une progression réelle. Son record personnel de 10 réalisations toutes compétitions confondues sur une saison est désormais directement menacé.