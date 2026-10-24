ASSE, FC Nantes : Dennis Appiah tranche avant les retrouvailles brûlantes du Chaudron

Passé par le FC Nantes puis l’ASSE, Dennis Appiah connaît parfaitement les deux maisons avant leur duel de ce samedi soir. Désormais à Caen, le défenseur de 34 ans a livré son verdict sur les ambiances et replongé dans ses souvenirs stéphanois.

Leader de Ligue 2 avant cette dixième journée, l’ASSE reçoit le FC Nantes ce samedi à 20h45. Une affiche entre deux monuments du football français, qui cumulent 18 titres de champion, dans un stade Geoffroy-Guichard annoncé plein à craquer. Les Magic Fans profiteront également de la soirée pour célébrer leurs 35 ans.

Appiah place le Chaudron au-dessus

Ancien Canari entre juillet 2019 et janvier 2023, puis Stéphanois jusqu’en juin dernier, Dennis Appiah sera forcément attentif à cette rencontre. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur de Caen n’a pas hésité au moment de comparer les deux ambiances.

« Si je dois choisir entre les deux ambiances, je l’ai toujours dit, Saint-Étienne, c’est un cran au-dessus. Parce qu’il y a un peu plus de personnes dans le stade. Et puis, il y a deux kops qui se répondent », a expliqué celui qui avait déjà insisté sur le poids du public avant un Derby.

Appiah retient d’ailleurs la victoire contre l’OL (2-1), acquise grâce à un doublé de Lucas Stassin, comme la meilleure ambiance vécue dans le Chaudron. Les supporters nantais, eux, ne seront pas autorisés à effectuer le déplacement.

Nantes prévenu avant de défier le leader

Du côté des Canaris, Grégory Poirier mesure l’ampleur du défi. Dans un extrait relayé par BeFootball, l’entraîneur nantais compare le déplacement dans le Forez à une montagne, tout en refusant de parler de peur.

« On sait très bien qu’on s’attaque à une montagne. Il n’y a pas de peur par rapport à ça. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113941067917930958

Dans un Geoffroy-Guichard en fête, les Nantais devront donc résister à la pression d’un leader qui entend conserver sa place. L’atmosphère constitue l’un des enjeux majeurs de ce rendez-vous très attendu.

Metz reste son plus beau souvenir

Appiah conserve surtout en mémoire la montée obtenue à Metz en 2024. Après la victoire stéphanoise à l’aller (2-1), les Verts avaient arraché le nul au retour (2-2) grâce à Ibrahima Wadji durant la prolongation. « Il n’avait pratiquement pas joué de la saison. C’est lui qui nous fait monter », se remémore le défenseur.

Son pire souvenir reste à l’inverse la relégation de la saison 2024-2025, suivie de la remontée manquée contre Nice en barrages. Appiah garde aussi une pensée pour Jean-Philippe Krasso, auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 2022-2023, ainsi que pour Augustine Boakye, qu’il dit avoir « adoré ».

Un lien particulier avec la famille Romeyer

Laurent Batlles a également compté dans son parcours puisque le technicien avait réclamé sa venue à l’ASSE. Mais son passage dans le Forez a aussi été marqué par une proximité étonnante avec la famille Romeyer.

Pendant trois ans et demi, Appiah a vécu dans la même maison divisée en deux que le fils de Roland Romeyer. Les deux hommes sont restés amis, au point que ce dernier a assisté au mariage du Caennais. Un souvenir plus intime pour celui qui a apprécié sa vie sur les bords de Loire, trait d’union naturel entre Nantes et Saint-Étienne.