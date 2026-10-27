Lamine Yamal seulement sur la troisième et dernière marche du podium du Ballon d’Or, son oncle a allumé le lauréat Harry Kane !

La déception est visiblement immense dans le clan de Lamine Yamal. Annoncé parmi les prétendants au Ballon d’Or 2026, le prodige du FC Barcelone a finalement terminé sur la troisième marche du podium, derrière Kylian Mbappé et le lauréat Harry Kane.

L’oncle de Yamal s’en prend à Harry Kane

Un résultat que son oncle Abdul a du mal à accepter. Interrogé par la Cadena SER, ce dernier a clairement affiché son désaccord avec le verdict. « Je suis très triste, je me sens mal. Mon neveu est très bon, c’est le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait », a-t-il déclaré. Mais c’est surtout sa comparaison entre les deux joueurs qui risque de faire parler.

« Si tu aimes le foot, tu vas (au stade) voir Lamine Yamal, pas Harry Kane. Harry Kane, c’est un buteur, Lamine Yamal, c’est le meilleur », a lancé Abdul, particulièrement remonté après le sacre de l’attaquant anglais. Une sortie qui illustre la frustration ressentie par une partie de l’entourage du Barcelonais, convaincue que ses performances méritaient une meilleure récompense.

« On lui offre le Ballon d’Or »

L’oncle de Lamine Yamal ne s’est pas arrêté là. Pour justifier son mécontentement, il a également insisté sur l’âge des deux joueurs, estimant que son neveu aurait encore de nombreuses occasions de remporter le trophée, contrairement à Harry Kane. « Les gens disent qu’il est jeune, qu’il va en gagner plus. Mais Harry Kane, il n’a plus que trois jours de carrière, donc on lui offre le Ballon d’Or », a-t-il affirmé.

Une déclaration particulièrement virulente, qui remet directement en cause la légitimité du sacre de l’international anglais. Si Abdul défend évidemment les intérêts de son neveu, ses propos risquent aussi d’alimenter les débats sur la place respective des statistiques, des titres collectifs et de l’influence individuelle dans le choix du Ballon d’Or.

Lamine Yamal annoncé futur quintuple Ballon d’Or

Malgré sa déception, Abdul Yamal reste persuadé que son neveu finira par prendre sa revanche. Pour lui, cette troisième place ne constitue qu’une étape dans une carrière qui pourrait être exceptionnelle. « Il gagnera plus d’un Ballon d’Or. Il va en gagner cinq ! », a-t-il même prédit.

Une confiance absolue dans le potentiel du joueur du FC Barcelone, mais aussi une déclaration qui place déjà la barre très haut pour la suite de sa carrière. Reste que les sorties de son entourage ne lui rendront pas nécessairement service…