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PSG Mercato : le remplaçant de Kvaratskhelia pourrait pousser un ancien de L1 au Barça !

Par William Tertrin - 26 Oct 2026, 17:40

À la recherche d’un renfort offensif après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG suivrait Ez Abde, une piste qui pourrait indirectement aider le FC Barcelone à financer l’arrivée d’un ancien de Ligue 1.

Le PSG pourrait jouer un rôle inattendu dans le mercato du FC Barcelone. Selon El Nacional, le club catalan surveille la situation d’Ez Abde, ailier marocain du Real Betis, alors que le PSG envisagerait de recruter un nouvel élément offensif pour compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia. Une éventuelle opération pourrait permettre aux Blaugrana de récupérer des fonds pour renforcer leur défense.

Ez Abde au PSG, une piste à surveiller

Âgé de 24 ans, Ez Abde connaît un début de saison intéressant avec le Betis Séville (4 buts en 9 matchs). Percutant et capable d’éliminer ses adversaires en un contre un, l’international marocain présente un profil susceptible de séduire Luis Enrique, notamment sur le côté gauche de l’attaque parisienne.

D’après certaines rumeurs, le PSG étudierait cette possibilité, surtout que les besoins offensifs du club parisien pourraient accélérer les discussions à l’approche du mercato hivernal.

Le Barça surveille Castello Lukeba

Cette situation intéresse également le FC Barcelone. Le club catalan conserverait 20 % des droits économiques liés à une future revente d’Ez Abde, qui a disputé 14 matchs en pro au Barça, ce qui pourrait lui permettre de toucher une somme importante en cas de transfert, selon El Nacional. Un montant de 20 millions d’euros est d’ailleurs évoqués, mais cela va dépendre des conditions de la transaction et des droits conservés par Barcelone.

Ces fonds pourraient servir à financer le recrutement de Castello Lukeba. Le défenseur central français du RB Leipzig et formé à l’OL figurerait parmi les profils appréciés par Hansi Flick, qui souhaite renforcer son axe défensif avec un joueur gaucher, rapide et à l’aise dans la relance. Sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2029, Lukeba représente toutefois une opération potentiellement coûteuse (évalué à 50 millions d’euros). Affaire à suivre…

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