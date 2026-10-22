PSG Mercato : un ailier à 60 M€ dans les tuyaux pour remplacer Kvaratskhelia ?

Alors que la blessure de Khvicha Kvaratskhelia pourrait rebattre les cartes en attaque, le PSG garderait un œil sur Ez Abde, l’ailier marocain du Real Betis également suivi par le FC Barcelone.

Le PSG pourrait explorer de nouvelles options offensives après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations relayées par Ekrem Konur sur X, le club parisien s’intéresserait toujours à Abdessamad Ezzalzouli, plus connu sous le nom d’Ez Abde, qui évolue au Real Betis.

Le FC Barcelone suivrait également le profil de l’international marocain, observé depuis un certain temps par les deux clubs. Capable de provoquer balle au pied, d’éliminer en un contre un et de jouer sur les ailes, Ez Abde présente des caractéristiques intéressantes pour renforcer les options offensives parisiennes.

Une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros

Toujours selon les informations relayées, le contrat d’Ez Abde comporterait une clause libératoire d’environ 60 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes du PSG s’il décidait de passer à l’action.

Le profil de l’ailier du Real Betis pourrait correspondre aux besoins de Paris, notamment pour apporter de la percussion et de la profondeur dans les couloirs. Son éventuelle arrivée dépendrait toutefois des besoins de l’effectif, de l’évolution de la blessure de Kvaratskhelia et des conditions financières de l’opération.