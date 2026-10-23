La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur du PSG pour remplacer Kvicha Kvaratskhelia, blessé, Abdi Ezzalzouli (Betis, 24 ans) est un doux rêve d’Hansi Flick au FC Barcelone.

Le PSG pourrait voir une piste offensive du mercato lui échapper. Alors que le club parisien s’intéresserait à Abde Ezzalzouli pour compenser l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, blessé, Africafoot assure que le FC Barcelone pourrait également entrer dans la course.

Hansi Flick sous le charme d’Abde Ezzalzouli

À 24 ans, Abde Ezzalzouli continue de se faire remarquer sous les couleurs du Real Betis. Ses prestations et ses qualités offensives attireraient l’attention de plusieurs grands clubs, dont le PSG et le FC Barcelone. L’international marocain possède un profil intéressant grâce à sa vivacité, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un et son aisance dans le dernier tiers du terrain. Hansi Flick, lui, n’a pas caché son enthousiasme lorsqu’il a évoqué le joueur.

L’entraîneur allemand a déclaré : « Ce que je vois de lui suscite mon admiration. C’est un joueur formidable, j’aime sa manière de jouer au football, la confiance qu’il a en lui dans les duels individuels et sa capacité à évoluer dans le dernier tiers du terrain. » Des compliments qui témoignent de l’estime du technicien pour l’ailier marocain. Si ces propos ne constituent pas une confirmation d’un intérêt concret du Barça sur le marché des transferts, ils alimentent naturellement les interrogations autour d’un possible retour du joueur en Catalogne.

Un retour d’Abde au FC Barcelone reste jouable

Du côté du PSG, Abde Ezzalzouli serait une piste étudiée pour renforcer le secteur offensif dans un contexte marqué par la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le profil du Marocain pourrait offrir une solution supplémentaire grâce à sa percussion et à sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Mais si Paris souhaite réellement avancer sur ce dossier, le club de la capitale pourrait devoir composer avec la concurrence du FC Barcelone. L’intérêt manifesté par Flick ajoute une dimension supplémentaire à cette piste, même si aucune offensive concrète du club catalan n’est confirmée à ce stade.

Abde Ezzalzouli connaît bien le FC Barcelone, puisqu’il est passé par le club catalan avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Son parcours lui permettrait d’envisager un éventuel retour dans un environnement qu’il connaît déjà, tandis que ses progrès au Betis pourraient renforcer son attractivité. Autre élément important dans ce dossier : le Barça conserverait 20 % sur une future revente du joueur. Cette clause pourrait représenter un avantage financier pour le club catalan si un transfert venait à se concrétiser, même si elle ne garantit évidemment pas un retour du Marocain au Camp Nou.

Le Barça peut-il devancer le PSG ?

Les dirigeants barcelonais auraient déjà exploré cette possibilité lors de précédentes périodes de mercato estival. Des prises de renseignements et des discussions auraient eu lieu, sans déboucher sur un accord. Le dossier n’aurait donc, jusqu’ici, pas dépassé le stade des pistes envisagées.

L’admiration de Flick pour Abde Ezzalzouli pourrait remettre le FC Barcelone au centre des discussions autour de l’avenir de l’ailier marocain. Face à un PSG qui chercherait une solution pour compenser l’absence de Kvaratskhelia, le club catalan dispose d’un argument de poids : la connaissance du joueur et l’intérêt affiché par son entraîneur. Néanmoins, il convient de rester prudent. La puissance financière du Qatar peut tout aussi bien renverser les choses.