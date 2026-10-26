LOSC : le verdict est tombé, Ansu Fati rechute encore !

Sorti dès la 15e minute dimanche face au LOSC, Ansu Fati souffre d’une nouvelle blessure aux ischio-jambiers. Alors que l’Espagnol venait tout juste de retrouver la forme, Filipe Luis a réagi avec franchise à cette rechute.

Une rechute identifiée aux ischio-jambiers

On vous en parlait dimanche : Ansu Fati avait subi un nouveau coup dur face aux Dogues, avec une sortie particulièrement précoce. La nature du problème est désormais identifiée puisque l’ancien joueur du FC Barcelone a de nouveau été touché aux ischio-jambiers.

L’attaquant espagnol n’aura passé qu’un quart d’heure sur la pelouse face au LOSC. Tout juste revenu en forme, il a été contraint de céder sa place dès la 15e minute. Un scénario forcément préoccupant au regard de la répétition de ses pépins physiques.

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée. Les éléments disponibles ne permettent pas non plus de préciser la gravité exacte de cette nouvelle blessure. La rechute est toutefois confirmée, comme le rapporte @ActuL1_ en relayant les informations de L’Équipe.

Nouvelle rechute pour Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers contre Lille. Tout juste de retour en forme, l’Espagnol est sorti dès la 15e minute dimanche. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114609050507677808

Filipe Luis réclame désormais de la prudence

Cette nouvelle alerte a provoqué une réaction sans détour de Filipe Luis. Ce dernier ne cache pas son souhait de voir le staff prendre davantage de précautions avant d’autoriser un nouveau retour à la compétition d’Ansu Fati.

« Ce que je veux éviter, c’est qu’un joueur revienne pour repartir aussitôt. C’est ce qui vient d’arriver, et nous devons faire preuve de prudence », a-t-il expliqué. Une prise de parole qui traduit surtout la volonté de ne plus précipiter les prochaines étapes.

La priorité ne sera donc pas seulement de remettre l’Espagnol sur pied, mais de limiter autant que possible le risque d’une nouvelle rechute. Aucun calendrier n’ayant été avancé, la prudence évoquée par Filipe Luis devrait guider la gestion du joueur dans les prochaines semaines.

Un nouveau frein au pire moment pour Ansu Fati

Ce contretemps intervient alors qu’Ansu Fati venait de retrouver de meilleures sensations. Sa sortie rapide face aux Dogues casse cette dynamique et remet sa condition physique au centre des préoccupations, sans qu’un délai de retour puisse encore être fixé.

La suite dépendra désormais de l’évolution de ses ischio-jambiers et des décisions prises par le staff. Après ce retour écourté à Lille, le mot d’ordre est déjà posé par Filipe Luis : aucune nouvelle étape ne devra être franchie sans garanties suffisantes.