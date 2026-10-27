Déçu de sa deuxième place au Ballon d’Or derrière Harry Kane, Kylian Mbappé a pris le soin d’éviter Ousmane Dembélé.

Sacré Ballon d’Or en 2025, Ousmane Dembélé a fait hier le déplacement à Londres pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or et défendre son statut de lauréat sortant. Un présence discrète.

Mbappé et Dembélé, de fraîches retrouvailles

À son arrivée, l’attaquant français a notamment pris le temps de saluer Élie Junior Kroupi, joueur de Bournemouth représenté par le même agent et annoncé parmi les profils susceptibles d’intéresser le PSG. Mais un autre détail a retenu l’attention. Selon L’Équipe, qui confirme des relations fraîches, Ousmane Dembélé n’a pas réellement eu l’occasion de croiser Kylian Mbappé avant la cérémonie. Arrivé plus tard, l’attaquant français n’aurait pas effectué de passage dans les salons du théâtre, limitant ainsi les possibilités de retrouvailles entre les deux hommes. Cette séquence relance les interrogations sur leurs relations, présentées comme fraîches. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure à une nouvelle altercation ou à une volonté délibérée de s’éviter.

Au-delà de cette situation avec Dembélé, c’est surtout la deuxième place de Kylian Mbappé qui suscite des commentaires. Battu par Harry Kane dans la course au Ballon d’Or 2026, le Français voit une nouvelle occasion de remporter la récompense individuelle suprême lui échapper. Sur la Chaîne L’Équipe, Dave Appadoo a livré son analyse de la réaction de l’attaquant. Le journaliste estime que cette déception pourrait être particulièrement difficile à encaisser, compte tenu des attentes qui entourent le joueur depuis ses débuts. « J’ai eu l’impression que c’était celui pour qui le coup de massue était le plus violent », explique-t-il.

Mbappé aurait pris un sérieux coup derrière la tête

Le journaliste rappelle que Mbappé est régulièrement présenté comme un futur Ballon d’Or depuis son adolescence. Pourtant, malgré les saisons de haut niveau et les attentes placées en lui, le trophée lui échappe toujours. « Finalement, il va arriver à 28 ans sans Ballon d’Or. J’ai eu l’impression qu’il avait joué un peu son va-tout cette année. D’où cette communication hyper dynamique, hyper présente », poursuit Appadoo. Selon lui, le moment de l’annonce du vainqueur aurait particulièrement marqué l’attaquant français. « Quand Ronaldo a ouvert l’enveloppe, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui s’abattait sur Kylian Mbappé. »

Dave Appadoo insiste surtout sur le poids de la déception pour Mbappé. « On sait que c’est un garçon solide, mais on en a connu d’autres qui ont subi le contrecoup d’un Ballon d’Or qu’ils pensaient avoir. J’ai l’impression qu’il a pris un gros coup. C’était encore plus dur que les autres années », conclut-il. Pour l’ancien joueur du PSG, la cérémonie pourrait donc représenter un moment particulièrement difficile à digérer pour le capitaine des Bleus. Reste à savoir si cette nouvelle désillusion aura des conséquences sur la suite de sa saison et si les interrogations autour de ses relations avec Dembélé continueront d’alimenter l’actualité.