PSG – OL : Paris domine Lyon et reprend son trône, les notes du match

Le PSG a battu ce lundi soir l’OL (2-0), en match de clôture de la huitième journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain retrouve son trône ! Devant leur public, les hommes de Luis Enrique se sont imposés ce lundi soir face à l’Olympique Lyonnais (2-0), à l’occasion du choc de la huitième journée de Ligue 1. Accrochés à la pause malgré une nette domination, les Parisiens ont longtemps buté sur un excellent Dominik Greif avant de faire sauter le verrou lyonnais grâce à une frappe puissante de Senny Mayulu (72e), puis à un tir parfaitement placé de Mika Godts (84e). Venus au Parc des Princes avec très peu d’ambitions dans le jeu, les Gones repartent donc logiquement bredouilles de la capitale.

Le PSG leader de Ligue 1 pour la première fois de la saison

Grâce à cette victoire, la cinquième consécutive en Ligue 1, le PSG prend a tête du championnat pour la première fois de la saison, tandis que l’OL, leader au coup d’envoi de cette 10e journée de Ligue 1, dégringole à la cinquième place.

Les notes du match

PSG : Safonov (7) – Hakimi (7), Zabarnyi (6), Pacho (6), Zaïre-Emery (4) – Neves (5), Vitinha (7), Ruiz (6) – Akliouche (6), Torres (4), Doué (5).

OL : Greif (6) – Athekame (5), Bacher (5), Niakhaté (5), Abner (3) – Tessmann (4), Morton (4), Tolisso (4) – Nuamah (5), Merah (3), Duranville (4).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.