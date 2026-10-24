OL : pluie de coups durs pour Fonseca avant le PSG !

Déjà privé de plusieurs joueurs, Paulo Fonseca devra composer avec un nouveau forfait et une incertitude de taille avant le choc face au PSG.

C’est le choc de cette huitième journée de Ligue 1, et même de ce début de saison ! Leader du championnat, l’Olympique Lyonnais se déplace ce lundi (20h45) sur la pelouse de son dauphin, le Paris Saint-Germain. Un véritable duel au sommet entre les deux premières équipes du classement, qui pourrait déjà avoir son importance dans la course au titre. Mais à deux jours de ce rendez-vous très attendu au Parc des Princes, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les Gones.

Ouédraogo, Openda, Nakamura et Kango absents face au PSG !

Déjà privé de Mohamed Ouédraogo et Loïs Openda, tous deux blessés, ainsi que de Keito Nakamura, suspendu, l’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, devra également composer sans Steeve Kango pour ce déplacement dans la capitale. Selon les informations de L’Équipe, le jeune latéral droit de l’OL est forfait pour le choc face au PSG après sa sortie inquiétante jeudi lors de la lourde défaite des Gones sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0), en Ligue Europa.

Victime d’une violente chute sur la nuque, Steeve Kango avait dû quitter ses partenaires sur une civière, suscitant une vive inquiétude autour de son état de santé. Heureusement, les premières nouvelles se veulent rassurantes. Les examens radiologiques réalisés dans la nuit à l’hôpital n’ont révélé aucune blessure grave. Le défenseur lyonnais pourrait néanmoins être éloigné des terrains pendant environ trois semaines. Il doit consulter un spécialiste ce samedi afin de déterminer s’il souffre d’une commotion cérébrale et de préciser la durée de son indisponibilité.

Pavel Sulc également très incertain pour le choc !

Et les mauvaises nouvelles pourraient ne pas s’arrêter là pour Paulo Fonseca. Déjà absent jeudi face à Hoffenheim en raison d’une blessure au genou, Pavel Sulc demeure très incertain pour affronter le PSG. Sa possible absence constituerait un nouveau coup dur pour l’entraîneur lyonnais, qui pourrait donc devoir se passer de plusieurs éléments importants de son effectif pour l’un des rendez-vous les plus attendus de ce début de saison.

Entre les forfaits déjà actés et les incertitudes qui persistent, l’Olympique Lyonnais pourrait se présenter particulièrement diminué au Parc des Princes. Une situation loin d’être idéale pour les Gones, qui tenteront de conserver leur première place face à leur principal poursuivant. Reste désormais à savoir si Pavel Sulc sera suffisamment remis pour tenir sa place lundi soir, alors que Paulo Fonseca devra déjà trouver des solutions pour pallier les nombreuses absences dans son groupe.