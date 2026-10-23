OL Mercato : Endrick de retour en Ligue 1 dès cet hiver ?

Prêté à l’OL lors de la deuxième partie de la saison 2025-2026, Endrick pourrait déjà retrouver le championnat de France… mais pas à Lyon.

Les supporters de l’OL pourraient bien revoir Endrick en Ligue 1, mais pas forcément sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Selon des informations d’Ekrem Konur, le PSG ferait partie des clubs attentifs à la situation du jeune international brésilien, aux côtés de Manchester United, de l’AS Roma et de l’AC Milan.

Après son passage à Lyon (8 buts et 8 passes décisives), l’attaquant de 20 ans doit désormais trouver sa place au Real Madrid. Or, la question de son temps de jeu pourrait rapidement relancer les spéculations sur son avenir (seulement 4 matchs disputés cette saison).

Un prêt en janvier 2027 toujours envisageable

Face à la concurrence et à l’incertitude entourant son rôle dans l’effectif madrilène, un nouveau prêt lors du mercato hivernal ne serait pas à exclure. Les représentants du joueur resteraient ouverts aux différentes possibilités, selon les informations relayées sur son avenir.

Pour le PSG, un éventuel recrutement d’Endrick représenterait une opportunité de miser sur un attaquant à fort potentiel et surtout polyvalent, une donnée importante avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia.

L’OL peut-il espérer retrouver son ancien attaquant ?

Du côté de Lyon, un retour du Brésilien ferait forcément parler après son précédent passage entre Rhône et Saône. Les prochaines semaines seront déterminantes pour Endrick. S’il parvient à convaincre José Mourinho et à obtenir davantage de temps de jeu au Real Madrid, un départ cet hiver pourrait être évité. Dans le cas contraire, plusieurs clubs européens pourraient tenter leur chance.

Le feuilleton Endrick ne fait peut-être que commencer : et si son prochain chapitre en Ligue 1 s’écrivait à Paris plutôt qu’à Lyon ?