OL, Real Madrid Mercato : énorme coup de théâtre pour Endrick !

Alors que l’OL envisagerait un nouveau prêt d’Endrick cet hiver, José Mourinho a refroidi les espoirs lyonnais en affichant sa volonté de conserver le Brésilien au Real Madrid.

En manque de temps de jeu au Real Madrid depuis le début de la saison, Endrick est annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs clubs européens seraient intéressés par un prêt de l’attaquant brésilien, notamment l’AC Milan, l’AS Roma et Aston Villa. L’Olympique Lyonnais, où l’ancien joueur de Palmeiras avait déjà été prêté lors de la seconde partie de la saison dernière, envisagerait également de le faire revenir en janvier. Mais les espoirs des Gones viennent de prendre un sérieux coup.

Mourinho s’oppose au départ d’Endrick !

Alors qu’un nouveau prêt d’Endrick semblait être une possibilité pour cet hiver, José Mourinho a clairement affiché sa volonté de conserver l’international brésilien au Real Madrid. Interrogé par TNT Sports, l’entraîneur portugais a envoyé un message sans équivoque aux clubs intéressés par son joueur. « Les clubs intéressés peuvent déjà l’oublier. Ils feraient mieux de passer à autre chose… C’est un joueur que j’adore. Un joueur qui, à mon avis, possède un potentiel incroyable et qui est très important pour nous. Ceux qui s’intéressent à lui devront vraiment se battre contre moi, car je pense qu’il n’a pas besoin d’être prêté et qu’il connaîtra un immense succès ici. »

Un retour d’Endrick à l’OL compromis ?

Cette prise de position de José Mourinho constitue donc un sérieux coup de frein pour l’Olympique Lyonnais, qui aurait aimé retrouver Endrick quelques mois seulement après son départ. Malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison, l’attaquant brésilien semble toujours entrer dans les plans de son entraîneur. Si les propos du technicien portugais ne ferment pas définitivement la porte à un transfert temporaire, ils compliquent considérablement la perspective d’un nouveau prêt à Lyon cet hiver. Reste désormais à savoir si la situation évoluera d’ici l’ouverture du mercato de janvier.