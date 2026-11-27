Le LOSC a officialisé la prolongation d’Ethan Mbappé jusqu’en 2029. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui pouvait espérer attirer le jeune attaquant libre l’été prochain, notamment grâce à la présence de Bruno Genesio.

L’OM peut avoir quelques regrets. Alors que le nom d’Ethan Mbappé circulait parmi les pistes potentielles du mercato phocéen, le LOSC vient de prendre les devants en sécurisant l’avenir de son jeune talent. Le club nordiste a annoncé la prolongation de son contrat jusqu’en 2029, soit deux saisons supplémentaires.

Une décision qui change considérablement la donne pour les dirigeants marseillais. Âgé de 19 ans, l’international Espoirs français aurait pu représenter une opportunité intéressante sur le marché des joueurs libres. Son contrat arrivant initialement à échéance en juin 2027, l’OM pouvait envisager de tenter sa chance dès cet hiver en vue d’une arrivée sans indemnité de transfert à l’été 2027.

Bruno Genesio, un atout qui n’aura pas suffi ?

Le dossier présentait également un intérêt particulier pour Marseille avec Bruno Genesio. L’entraîneur connaît parfaitement Ethan Mbappé pour l’avoir dirigé au LOSC et lui avoir accordé sa confiance lors de son passage dans le Nord.

Cette relation aurait pu constituer un argument au moment de convaincre le jeune attaquant de rejoindre le projet marseillais. Mais Lille a finalement choisi de verrouiller son avenir.

Pour l’OM, c’est donc une piste potentiellement séduisante qui s’envole. Ethan Mbappé devrait donc poursuivre sa progression sous les couleurs lilloises, au moins jusque l’été prochain si une grosse vente a lieu.