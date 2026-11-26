Sérieux, l’OM a dominé le Levski Sofia (1-0) au Vélodrome en Ligue Europa. Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 6

Très sollicité face au Mans (2-3), De Lange a été beaucoup moins mis à contribution ce soir. Le gardien néerlandais effectue tout de même une belle parade sur un contre bulgare et laisse filer une frappe qui flirte avec la transversale dans la foulée (35e).

Keyliane Bezahaf 6

Remplaçant de Weah au pied levé, le numéro 74 a bien serré son vis-a-vis Oko-Flex. Pas avare de montées, il a tenté d’impulser quelques offensives mais s’est montré un poil gourmand sur un contre (44e), avant un raid fantastique mal payé (80e). Sérieux.

Nayef Aguerd 7

Le Marocain a commandé sa défense et s’est appliqué à relancer proprement. Dominateur et pas franchement mis en difficulté sur cette rencontre, il dégage de la sérénité.

CJ Egan-Riley 6

Solide et dur sur l’homme, le défenseur central anglais a bien cadré son adversaire direct Reinaldo. Attention toutefois à la gestion de la profondeur, son point faible.

Ulisses Garcia 5

Très discret, le latéral gauche suisse s’est cantonné à bien défendre. Ce qu’il a plutôt bien fait même si on attend forcément un plus de lui dans le secteur offensif.

Himad Abdelli 7

L’homme du match. L’Algérien a touché beaucoup de ballons, c’est lui qui alerte Gomes d’un joli une-deux sur le penalty du 1-0 (29e). Omniprésent, Abdelli a encore mis le feu à la défense bulgare suite à une récupération dans l’axe (42e). Il s’est battu jusqu’à la fin.

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Présent d’entrée à l’impact, le Danois a été présent au duel et a gratté quelques ballons importants. Il n’y a pas à dire : Höjbjerg n’a pas son pareil pour temporiser et casser les temps forts adverses.

Angel Gomes 6

Touché après un choc d’emblée (9e), Angel Gomes s’est souvent proposé dans l’entrejeu. C’est logiquement qu’il provoque le penalty qui amène le 1-0. C’est aussi lui qui alerte Abdallah avant le penalty manqué de Gouiri (50e). Remplacé par NNADI (77e), auteur d’un repli décisif (90e).

Igor Paixao 5

Peu alerté dans de bonnes conditions, l’ailier brésilien a déclenché la première frappe de la rencontre, repoussée par Vutsov (22e). Un centre contré in extremis aurait pu faire mouche (42e), puis deux frappes écrasées (54e et 56e). Remplacé par HARIT (77e), qui a mis le feu sur le côté gauche.

Keyliane Abdallah 5

Au duel avec Makoun, le jeune Marseillais a souvent fini au tapis sur son côté droit. Mais sa persévérance a abouti à ce penalty provoqué en début de seconde période (50e). Deux frappes non cadrées qui méritaient mieux (71e, 72e)

Amine Gouiri 6

Peu touché dans la surface, l’Algérien n’a pas tremblé pour inscrire le penalty du 1-0 en prenant le gardien à contre-pied (29e). Gourmand, Gouiri manque une Panenka sur son deuxième penalty de la soirée (50e). Remplacé par MAUPAY (62e), qui rate son face-à-face (76e).

Bastien Aubert, au Vélodrome