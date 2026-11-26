Absents à la surprise générale du groupe de l’OM pour affronter le Levski Sofia, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia seraient tous les deux blessés.

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi (18h45) le Levski Sofia, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. En grande difficulté sur la scène européenne cette saison, l’OM doit impérativement renouer avec la victoire face à la formation bulgare pour se relancer dans la course à la qualification. Pour cette rencontre, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs, dans lequel deux absences inattendues sont à signaler.

Outre Derek Cornelius et Emerson, dont les forfaits étaient déjà actés, Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia manquent également à l’appel. Deux mauvaises nouvelles de dernière minute pour l’entraîneur marseillais, qui n’avait pas évoqué l’indisponibilité de ces deux joueurs ce mercredi en conférence de presse.

Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia blessés !

Et la raison de leur absence serait désormais connue. Selon les informations du Phocéen, le latéral droit américain et le milieu de terrain centrafricain seraient tous les deux blessés. Nos confrères n’ont toutefois apporté aucune précision concernant la nature de leurs blessures ni la durée de leur indisponibilité. Reste donc à savoir si Bruno Genesio pourra récupérer ses deux joueurs pour les prochaines échéances de l’Olympique de Marseille.