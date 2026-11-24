Redevenu incontournable dans le onze de Bruno Genesio, Amine Harit aurait été proposé au Panathinaïkos pour le mercato hivernal. Entre l’intérêt sportif de conserver son ailier et la possibilité de récupérer une indemnité avant sa fin de contrat, l’OM pourrait devoir trancher.

Le Panathinaïkos se penche sur Harit

Le mercato hivernal se prépare déjà du côté de Marseille. Selon les informations relayées par Top Mercato, le Panathinaïkos s’intéresserait au profil d’Amine Harit. Le club grec cherche à recruter un ailier titulaire et serait disposé à investir une somme importante pour renforcer ce secteur de jeu.

Le Marocain de 29 ans aurait ainsi été proposé à la formation athénienne, dont les besoins pourraient encore grandir en cas de départ de Facundo Pellistri en janvier. L’hypothèse d’une offensive grecque place l’OM devant un dossier aussi inattendu que délicat.

Genesio s’appuie pleinement sur le Marocain

Longtemps annoncé sur le départ et prêté à Basaksehir la saison dernière, Harit a complètement inversé la tendance. L’ancien joueur de Schalke 04 a disputé 13 rencontres cette saison, pour trois buts et une passe décisive. Surtout, il a débuté les onze matches de Ligue 1 auxquels il a participé.

Ces chiffres témoignent de son importance dans le système de Bruno Genesio. Installé sur l’aile droite, Harit est désormais un titulaire indiscutable. Derrière lui, Keyliane Abdallah demeure encore trop tendre pour assumer immédiatement ce rôle sur la durée. Son départ obligerait donc la direction phocéenne à recruter un remplaçant dès janvier.

Déjà par le passé, l’avenir d’Amine Harit avait alimenté les rumeurs. Cette fois, la donne sportive est nettement différente puisque le milieu offensif a retrouvé une place centrale à Marseille.

Une vente qui offrirait de l’air aux finances

L’OM ne souhaiterait pas poursuivre son dégraissage cet hiver afin de préserver sa dynamique. Mais ses besoins financiers pourraient faire évoluer sa position. Plusieurs départs donneraient davantage de marge au club pour avancer sur les trois postes ciblés : un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre.

L’Olympique de Marseille lance « Espoirs Olympiens », un programme de soutien réunissant 30 clubs amateurs de Marseille et du territoire. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2124851624740880763

Dans le même temps, le club phocéen poursuit donc ses projets structurants autour du territoire marseillais. Sur le marché des transferts, il devra toutefois surveiller ses opportunités de vente, notamment pour les joueurs approchant du terme de leur engagement.

Janvier, dernière fenêtre pour récupérer une indemnité

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Harit est valorisé à environ 5 M€. Le prochain mercato pourrait représenter la dernière véritable occasion de récupérer une indemnité significative, avant de le voir entrer dans les derniers mois de son bail.

Tout dépendra donc de l’offre éventuelle du Panathinaïkos. Une proposition conséquente soulagerait les finances marseillaises, mais priverait Genesio d’un cadre sans successeur confirmé. Pour l’OM, le choix entre équilibre économique et ambition sportive s’annonce particulièrement serré.