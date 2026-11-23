Le retour d’Adidas à l’OM promet d’être spectaculaire ! Alors que la marque aux trois bandes retrouvera le club phocéen à partir de la saison 2027-2028, les premières images du futur maillot extérieur viennent de fuiter. Et le résultat risque de faire chavirer les supporters marseillais ! Entre bleu historique, ancien écusson et design rétro, cette nouvelle tunique pourrait rapidement devenir un incontournable du Vélodrome.

L’Olympique de Marseille prépare déjà une petite révolution pour la saison prochaine ! Après plusieurs années de collaboration avec Puma, le club phocéen s’apprête à retrouver Adidas, son équipementier historique. Un retour particulièrement attendu par les supporters, qui commencent à découvrir les premières créations imaginées par la marque allemande. Et si les dernières révélations se confirment, les amoureux de l’OM pourraient bien être conquis !

Ce lundi, le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé de nouvelles images du futur maillot extérieur marseillais pour la saison 2027-2028. Des visuels rapidement relayés sur les réseaux sociaux, notamment par BeFootball, qui permettent d’imaginer les joueurs olympiens dans une tunique mêlant modernité et nostalgie. Un mélange qui devrait particulièrement parler aux supporters attachés à l’histoire du club.

Adidas frappe fort avec le retour de l’ancien logo de l’OM !

Le premier élément qui saute aux yeux concerne évidemment la couleur. Adidas aurait opté pour un bleu ciel particulièrement prononcé, rappelant certaines tenues emblématiques portées par les Marseillais dans les années 1980. Un choix qui tranche avec plusieurs créations récentes et qui marque une véritable volonté de renouer avec l’identité historique du club.

Mais c’est surtout le retour de l’ancien écusson de l’OM qui pourrait faire sensation ! Exit le logo actuel : les premières images dévoilent un emblème vintage, avec les lettres entrelacées et la célèbre devise « Droit au but ». Un détail qui devrait raviver de nombreux souvenirs chez les supporters.

Le maillot présenterait également les trois bandes blanches caractéristiques d’Adidas sur les épaules, un col en V blanc et de discrètes rayures verticales ton sur ton. Autre élément particulièrement apprécié des amateurs de tenues rétro : la présence du célèbre logo Trèfle de la marque allemande, en lieu et place du logo Adidas moderne.

Une combinaison qui donne à cette future tunique un véritable parfum de nostalgie, tout en conservant une esthétique actuelle.

Les supporters marseillais déjà impatients !

Sur les réseaux sociaux, ces premières images commencent à susciter un véritable engouement. Le compte BeFootball n’a notamment pas caché son enthousiasme en partageant les visuels attribués à Footy Headlines.

« PERSONNE N’EST PRÊT pour le retour de l’OM sous adidas ! », s’est enthousiasmé le média, avant d’ajouter : « Les couleurs + l’ancien logo, c’est déjà UN BANGER ».

Un enthousiasme qui illustre parfaitement l’attente autour du retour de la marque aux trois bandes. Adidas a longtemps accompagné les plus grandes heures de l’Olympique de Marseille, notamment lors du sacre européen de 1993. Son retour possède donc une dimension symbolique importante pour le club et ses supporters.

Reste toutefois à patienter avant de découvrir la version définitive de cette nouvelle tenue. Selon Footy Headlines, le futur maillot extérieur devrait être commercialisé en juillet 2027, à l’approche de la saison 2027-2028. Les images dévoilées constituent pour l’instant des fuites et non une présentation officielle de l’OM.

En attendant, une chose semble déjà se dessiner : avec son bleu historique, son ancien écusson et son design rétro, le retour d’Adidas pourrait bien offrir aux supporters marseillais l’un des maillots les plus attendus de ces dernières années. Et cette fois, la saison prochaine paraît encore bien loin !