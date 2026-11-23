Si l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée sur le terrain, ses supporters répondent toujours présent ! Malgré la défaite surprise contre Le Mans (2-3), le Vélodrome a une nouvelle fois dominé le classement des affluences de Ligue 1. Derrière l’OM, le LOSC et le RC Lens complètent un podium particulièrement impressionnant.

L’OM peut toujours compter sur son douzième homme ! Alors que les résultats sportifs ne sont pas forcément à la hauteur des attentes, les supporters marseillais continuent de remplir les tribunes du Vélodrome. Ce week-end, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, ils étaient encore 53 000 à avoir fait le déplacement pour assister à la rencontre face au Mans. Une mobilisation exceptionnelle qui permet au club phocéen de conserver sa première place au classement des affluences du week-end, malgré une nouvelle désillusion sportive.

Car sur la pelouse, les hommes de Bruno Genesio ont vécu une soirée cauchemardesque, concédant une défaite aussi inattendue que frustrante face au promu manceau (2-3). Un résultat qui contraste avec l’engouement populaire toujours aussi impressionnant autour du club. Le Petit Lillois+1

L’OM devant Lille et Lens, le PSG loin du podium !

Derrière l’OM, c’est le LOSC qui s’empare de la deuxième place avec 45 070 spectateurs réunis à la Decathlon Arena pour la réception de l’Olympique Lyonnais. Là encore, le soutien du public n’a pas suffi puisque les Dogues se sont inclinés (0-1), concédant leur première défaite à domicile de la saison en championnat.

Le RC Lens complète le podium avec 37 385 spectateurs présents à Bollaert pour la réception de Toulouse. Une performance qui confirme, une fois encore, la ferveur exceptionnelle du public sang et or.

De son côté, le PSG n’apparaît qu’en quatrième position, mais pour une raison simple : les Parisiens se déplaçaient à Nice. L’Allianz Riviera a ainsi accueilli 34 503 spectateurs pour cette affiche. Le Petit Lillois

Le classement complet des affluences de la 11e journée

Rang Rencontre Spectateurs 1 OM – Le Mans 53 000 2 LOSC – OL 45 070 3 RC Lens – Toulouse 37 385 4 OGC Nice – PSG 34 503 5 Strasbourg – Brest 30 591 6 Lorient – Rennes 16 358 7 Paris FC – Angers 16 255 8 Troyes – Le Havre 9 686 9 Monaco – Auxerre 4 868

Au total, cette 11e journée a rassemblé 247 716 spectateurs dans les neuf enceintes de Ligue 1, soit une moyenne de 27 524 personnes par rencontre.

Le contraste est particulièrement frappant entre les extrêmes du classement. Avec 53 000 supporters, le Vélodrome a attiré près de onze fois plus de monde que le Stade Louis-II de Monaco, dernier de cette hiérarchie avec seulement 4 868 spectateurs.

Une nouvelle preuve que, malgré les résultats décevants, l’OM conserve une longueur d’avance en matière de ferveur populaire. Reste désormais aux joueurs marseillais à se montrer à la hauteur d’un public qui, lui, ne lâche rien.