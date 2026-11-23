Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le RB Leipzig et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour son cinquième match de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le RC Lens se déplace ce mardi (21h) sur la pelouse du RB Leipzig. Restant sur quatre défaites consécutives en C1, les Sang et Or tenteront de se relancer en Allemagne, à l’occasion de la première de Didier Digard sur un banc en Ligue des Champions.

Ligue des Champions – Bruges vs RC Lens

Mardi 24 novembre 2026 · 21h · Red Bull Arena

RB Leipzig : confirmer sa bonne dynamique en Bundesliga et se relancer en Europe

Le RB Leipzig réalise un début de saison contrasté. Si le club allemand figure parmi les premières équipes de Bundesliga, son parcours en Ligue des Champions se révèle beaucoup plus compliqué. Après quatre journées, les hommes de Martín Demichelis occupent seulement la 30e place de la phase de ligue avec trois points, à une longueur du Top 24, synonyme de qualification pour les barrages. Une situation qui les oblige à obtenir rapidement des résultats pour éviter une élimination prématurée.

Les Saxons ont notamment connu une entame européenne difficile, avec deux défaites consécutives contre Côme (3-1) et le Real Madrid (1-4). Deux revers qui ont immédiatement placé Leipzig sous pression et mis en évidence certaines lacunes défensives face à des adversaires capables de se montrer efficaces dans les derniers mètres.

La formation allemande a toutefois réussi à réagir lors de la troisième journée en dominant le PSV Eindhoven (1-0). Une victoire importante qui lui a permis de débloquer son compteur et de rester au contact des équipes engagées dans la course aux barrages. Mais les joueurs de Martín Demichelis n’ont pas réussi à confirmer ce succès lors de leur dernière sortie européenne.

Opposé à Manchester City, Leipzig a en effet concédé une nouvelle défaite (2-3), malgré une prestation encourageante. Les Allemands ont notamment réussi à revenir deux fois au score face aux Citizens, avant de finalement s’incliner. Une rencontre qui a démontré leur capacité à rivaliser avec des formations de très haut niveau, mais également leurs difficultés à préserver un résultat favorable.

En Bundesliga, le bilan est nettement plus satisfaisant. Après neuf journées, Leipzig occupe la quatrième place du classement avec 18 points, à seulement trois longueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, qui se partagent la tête du championnat. Une position qui permet au club saxon de rester pleinement engagé dans la course aux premières places.

Avant la trêve internationale, les hommes de Martín Demichelis avaient d’ailleurs enchaîné deux victoires convaincantes en championnat. Après avoir dominé Schalke 04 (0-2), ils ont largement disposé d’Augsbourg (5-2), confirmant leur efficacité offensive et leur capacité à faire la différence face à des adversaires moins bien classés.

Le secteur offensif constitue justement l’une des principales forces de cette équipe. Revenu à Leipzig lors du dernier mercato estival, Christopher Nkunku s’est rapidement imposé comme l’un des éléments majeurs du dispositif de Martín Demichelis. L’international français totalise cinq buts en Bundesliga et deux passes décisives en Ligue des Champions, des statistiques qui témoignent de son influence depuis son retour en Allemagne.

À ses côtés, Antonio Nusa réalise également un début de saison très intéressant. L’ailier norvégien compte quatre réalisations et trois passes décisives en championnat, auxquelles s’ajoute un but en C1. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à éliminer ses adversaires pourraient particulièrement mettre en difficulté une défense lensoise qui a montré de nombreuses faiblesses sur la scène européenne.

Leipzig dispose également d’autres solutions offensives, à l’image de Rômulo, auteur de cinq buts en Bundesliga, ou encore de Brajan Gruda, qui s’est distingué avec quatre passes décisives en championnat. Cette diversité représente un atout important pour une formation qui cherche à retrouver de l’efficacité en Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Martín Demichelis devra néanmoins composer avec plusieurs absences. Assan Ouédraogo, Marc Guiu et Maximilian Finkgräfe sont toujours blessés et ne devraient pas être disponibles. Neil El Aynaoui demeure quant à lui incertain après avoir quitté prématurément le rassemblement de la sélection marocaine en raison d’un problème au mollet.

Malgré ces indisponibilités, le RB Leipzig pourra s’appuyer sur une grande partie de ses titulaires habituels. Les Saxons auront également l’avantage d’évoluer devant leur public, dans une enceinte où ils n’ont concédé qu’une seule défaite depuis le début de la saison toutes compétitions confondues.

Face à un RC Lens en grande difficulté, les Allemands disposeront donc d’une belle occasion de décrocher leur deuxième succès européen. Une victoire leur permettrait de se rapprocher du Top 24 et de relancer leurs ambitions dans une compétition où ils n’ont pour le moment pas répondu aux attentes.

RC Lens : Didier Digard face à un immense défi pour sa première en Ligue des Champions

Le RC Lens traverse une période particulièrement délicate depuis plusieurs semaines. Après un début de saison déjà marqué par plusieurs résultats décevants, le club artésien s’est progressivement enfoncé dans une crise sportive qui a provoqué un nouveau changement d’entraîneur. Arrivé pendant la trêve internationale pour remplacer Yannick Cahuzac, Didier Digard aura désormais la lourde tâche de redonner confiance à un groupe en grande difficulté.

La situation est notamment très préoccupante en Ligue des Champions. Après quatre journées, les Sang et Or occupent la 33e place du classement avec seulement trois points, à une longueur du Top 24. Si une qualification pour les barrages reste mathématiquement envisageable, les Lensois devront rapidement retrouver des résultats positifs pour conserver leurs chances.

Le Racing avait pourtant parfaitement lancé sa campagne européenne en s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Une victoire encourageante qui laissait espérer un parcours intéressant, mais qui n’a finalement pas été suivie d’autres résultats positifs.

Depuis ce succès inaugural, les Artésiens ont enchaîné trois défaites particulièrement inquiétantes. Battus à domicile par le Sporting Portugal (0-2), ils ont ensuite lourdement chuté sur la pelouse du Club Bruges (3-0), avant de subir une véritable humiliation face à Côme (1-9) lors de la quatrième journée.

Cette dernière rencontre a profondément marqué les esprits. En encaissant neuf buts devant leur public, les Sang et Or ont signé l’une des pires performances défensives de l’histoire de la compétition. Un revers historique qui a confirmé les énormes difficultés rencontrées par les Lensois pour rivaliser avec leurs adversaires européens.

Le bilan défensif du Racing apparaît d’ailleurs particulièrement alarmant. Avec 16 buts encaissés en quatre rencontres, soit une moyenne de quatre par match, Lens possède l’une des défenses les plus perméables de cette phase de ligue. Sa différence de buts de -12 constitue également un handicap important dans la course à une éventuelle qualification.

En Ligue 1, la situation n’est guère plus rassurante. Après dix journées, les Sang et Or occupent seulement la onzième place du classement avec 13 points, à quatre longueurs du Top 5. Un bilan insuffisant pour une formation qui espérait retrouver les places européennes après avoir investi dans son effectif durant l’été.

Avant la trêve internationale, Lens avait notamment concédé deux défaites consécutives en championnat, face au LOSC (0-1) lors du derby du Nord, puis contre l’Olympique de Marseille (1-2) à Bollaert. Des résultats qui ont précipité le départ de Yannick Cahuzac, lui-même nommé en septembre pour remplacer Dino Toppmöller.

Le club artésien a donc décidé de confier les commandes de son équipe à Didier Digard. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du Havre a été choisi pour tenter de stopper cette spirale négative et redonner une identité de jeu à une formation qui semble avoir perdu une grande partie de ses repères collectifs.

Le nouveau technicien lensois a effectué ses débuts sur le banc samedi dernier contre Toulouse, avant de découvrir la Ligue des Champions ce mardi en Allemagne. Un baptême du feu particulièrement exigeant face à un adversaire qui possède de nombreux arguments offensifs et qui joue également une partie importante de son avenir européen.

Pour espérer obtenir un résultat positif, Didier Digard devra avant tout parvenir à stabiliser une défense qui a énormément souffert lors des dernières rencontres. Les Lensois devront notamment afficher davantage de rigueur dans les duels et éviter les pertes de balle dangereuses, sous peine de subir une nouvelle soirée compliquée.

Sur le plan offensif, le Racing pourra compter sur Florian Thauvin, qui demeure l’une des principales satisfactions individuelles de cette première partie de saison. L’ancien Marseillais totalise quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, ainsi qu’une réalisation en Ligue des Champions. Son expérience et sa capacité à créer des différences seront particulièrement importantes pour permettre aux Sang et Or de se procurer des occasions.

En revanche, Lens devrait encore devoir composer avec plusieurs absences. Abdallah Sima, toujours blessé à la cuisse, ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois. Gadiou et Ganiou sont également indisponibles, tandis qu’Odsonne Édouard reste incertain. À ces absences s’ajoutent celles de Maïstro Nawrocki et Jhoanner Chávez, qui ne figurent pas sur la liste des joueurs qualifiés pour cette compétition.

Autre élément défavorable, les supporters lensois sont interdits de déplacement pour cette rencontre. Les hommes de Didier Digard devront donc tenter de réaliser un exploit en Allemagne sans le soutien de leur public, face à une équipe de Leipzig particulièrement difficile à manœuvrer à domicile.

Malgré ce contexte compliqué, le Racing n’a pas encore perdu tout espoir de qualification. Un résultat positif pourrait lui permettre de rester au contact des équipes classées dans le Top 24. Mais pour y parvenir, les Lensois devront montrer un visage radicalement différent de celui affiché lors de leurs dernières sorties européennes.

Les confrontations entre les deux équipes

Le RB Leipzig et le RC Lens ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette rencontre constituera donc une première entre les deux formations sur la scène européenne.

Les deux clubs se connaissent néanmoins puisqu’ils avaient disputé un match amical en août 2025. À cette occasion, les Sang et Or s’étaient imposés (2-1), prenant le dessus sur la formation allemande lors de leur préparation estivale.

Ce précédent reste toutefois difficile à interpréter, les deux équipes ayant depuis connu de nombreux changements, aussi bien dans leurs effectifs que sur leurs bancs respectifs. Le contexte sera également très différent, avec des points particulièrement importants à prendre dans la course aux barrages de la Ligue des Champions.

Leipzig abordera cette rencontre avec un avantage sur le papier, notamment grâce à sa bonne dynamique en Bundesliga et à ses qualités offensives. Lens tentera de son côté de s’appuyer sur le changement d’entraîneur pour créer la surprise et retrouver un peu de confiance.

Les compositions probables

La compo probable du RB Leipzig : Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Banzuzi, El-Aynaoui, Baumgartner – Gruda, Nkunku, Nusa.

Absents : Ouédraogo, Guiu, Finkgräfe (blessés).

Incertain : El Aynaoui (blessé).

La compo probable du RC Lens : Risser – Antonio, Baidoo, Udol – Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras – Thauvin, Ivanovic, Hazard.

Absents : Sima, Gadiou, Ganiou (blessés), Nawrocki, Chavez (non-inscrits).

Incertain : Edouard (reprise).

Les joueurs à suivre

Christopher Nkunku (RB Leipzig) : Revenu au RB Leipzig lors du dernier mercato estival, l’international français s’est rapidement réinstallé parmi les joueurs les plus influents de l’effectif allemand. Auteur de cinq buts en Bundesliga et de deux passes décisives en Ligue des Champions, Christopher Nkunku représente l’une des principales menaces offensives pour les adversaires des Saxons. Sa polyvalence lui permet d’évoluer à plusieurs postes de l’attaque, tandis que sa qualité technique et son intelligence de déplacement en font un joueur particulièrement difficile à surveiller. Face à une défense lensoise qui a encaissé 16 buts en quatre rencontres européennes, l’ancien joueur du PSG pourrait disposer de nombreuses opportunités pour se montrer décisif. Capable de faire la différence aussi bien dans la construction que dans la finition, il pourrait profiter des espaces laissés par les Sang et Or pour retrouver le chemin des filets en C1. Son expérience de la compétition sera également précieuse pour une équipe de Leipzig qui doit impérativement prendre des points pour se rapprocher des places qualificatives.

Florian Thauvin (RC Lens) : Dans une équipe lensoise qui traverse une période particulièrement difficile, Florian Thauvin demeure l’un des rares joueurs à afficher une certaine régularité. L’ancien Marseillais réalise un début de saison intéressant sur le plan individuel, avec quatre buts et sept passes décisives en Ligue 1, auxquels s’ajoute une réalisation en Ligue des Champions. Son influence dans l’animation offensive du Racing est considérable, puisqu’il participe à une grande partie des actions dangereuses de son équipe. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à se montrer décisif dans les trente derniers mètres pourraient constituer des atouts importants face au RB Leipzig. Dans une rencontre où Lens risque de subir la possession allemande, Thauvin devra notamment exploiter les transitions rapides pour tenter de créer des décalages. Son expérience des grands rendez-vous sera également essentielle pour accompagner les jeunes joueurs lensois et tenter de relancer une équipe en manque de confiance. Il pourrait ainsi jouer un rôle déterminant si les Sang et Or parviennent à bousculer les pronostics.

Notre pronostic pour RB Leipzig – RC Lens

Le RB Leipzig semble disposer d’un avantage important avant cette rencontre de Ligue des Champions. Malgré un parcours européen décevant, les Allemands réalisent un début de saison convaincant en Bundesliga et possèdent plusieurs joueurs offensifs capables de faire la différence. Devant leur public, les hommes de Martín Demichelis auront une belle occasion de décrocher leur deuxième victoire dans cette phase de ligue et de se rapprocher du Top 24.

Le RC Lens pourrait néanmoins bénéficier de l’arrivée de Didier Digard pour retrouver un peu d’énergie et de confiance. Le changement d’entraîneur pourrait notamment permettre aux Sang et Or de resserrer les lignes et de proposer une organisation plus solide que lors de leurs précédentes sorties européennes. Mais les difficultés défensives rencontrées depuis le début de la compétition restent particulièrement préoccupantes, surtout face à une formation allemande qui possède de nombreuses solutions offensives.

Nous envisageons donc une rencontre assez ouverte, dans laquelle Leipzig devrait rapidement prendre le contrôle du jeu et se procurer plusieurs occasions. Les Lensois pourraient toutefois profiter de certaines largesses défensives allemandes pour trouver le chemin des filets, notamment grâce à Florian Thauvin. Mais la supériorité collective des Saxons et leur efficacité offensive devraient finalement leur permettre de s’imposer avec une marge confortable.

Les cotes de RB Leipzig – RC Lens

Pari Cote Victoire du RB Leipzig 1,43 Match nul 5,20 Victoire du RC Lens 6,40

Notre pronostic : victoire du RB Leipzig, cotée à 1,43

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du RB Leipzig accompagnée d’au moins deux buts. Les Saxons disposent d’une attaque particulièrement performante en Bundesliga et devraient pouvoir exploiter les nombreuses difficultés défensives du RC Lens, qui a déjà encaissé 16 buts en quatre rencontres de Ligue des Champions. Malgré l’arrivée de Didier Digard sur le banc artésien, les Sang et Or risquent de manquer de repères face à un adversaire qui possède davantage de certitudes collectives. Nous voyons néanmoins les Lensois parvenir à marquer, profitant des espaces que pourrait laisser la défense allemande. Mais la qualité offensive de Leipzig devrait faire la différence pour permettre aux hommes de Martín Demichelis de décrocher trois points importants dans la course à la qualification.

Notre score : RB Leipzig 3-1 RC Lens