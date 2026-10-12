Pronostic RC Lens – Sporting (13/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le RC Lens et le Sporting Portugal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens a parfaitement réussi son retour en Ligue des Champions en renversant le Slavia Prague (2-3) au terme d’une folle fin de match lors de la première journée. Pour son deuxième rendez-vous européen, la musique de la Ligue des Champions va résonner de nouveau à Bollaert ce mardi (18h45), à l’occasion de la réception du Sporting Portugal, vainqueur de Galatasaray (3-1) lors de la première journée de la phase de ligue de la C1.

Ligue des Champions – RC Lens vs Sporting Portugal

Mardi 13 octobre 2026 · 18h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : Bollaert retrouve les grandes soirées européennes

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens a retrouvé la Ligue des Champions avec beaucoup d’ambition. Et pour leur premier match dans cette nouvelle campagne européenne, les Sang et Or ont offert un scénario complètement fou à leurs supporters. En déplacement sur la pelouse du Slavia Prague, les Lensois ont réussi à s’imposer (2-3) en inscrivant deux buts dans le temps additionnel. Une victoire renversante qui leur permet de compter trois points après la première journée.

Mais depuis ce succès européen, le Racing a connu plusieurs bouleversements. En difficulté en championnat, avec une seule victoire lors de ses cinq premières journées de Ligue 1, le club artésien a décidé de se séparer de Dino Toppmöller. C’est désormais Yannick Cahuzac qui assure l’intérim sur le banc lensois. L’ancien milieu de terrain des Sang et Or doit relancer une équipe qui n’a pas encore retrouvé la régularité affichée la saison dernière.

La trêve internationale a néanmoins permis au nouvel entraîneur lensois de travailler avec son groupe. Après une défaite à Monaco (2-1) avant la coupure, Lens a retrouvé le chemin de la victoire en dominant le Standard de Liège (2-0) en amical. Florian Thauvin et Odsonne Édouard ont notamment trouvé le chemin des filets, de quoi redonner un peu de confiance au secteur offensif lensois.

Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, le RC Lens pourra surtout compter sur un atout de taille : son public. Bollaert s’apprête à retrouver les grandes soirées européennes et devrait pousser les Sang et Or dès les premières minutes. Face à un adversaire habitué aux compétitions continentales, les hommes de Yannick Cahuzac devront néanmoins se montrer plus solides défensivement pour espérer décrocher une deuxième victoire consécutive en C1.

Sporting Portugal : les Lisboètes veulent confirmer leur excellent départ

De son côté, le Sporting Portugal a également parfaitement négocié son entrée dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Opposés à Galatasaray lors de la première journée, les Portugais se sont imposés (3-1), lançant idéalement leur campagne européenne. Un résultat qui confirme les ambitions du club lisboète, bien décidé à poursuivre sur sa lancée après avoir atteint les quarts de finale de la compétition la saison dernière.

Le Sporting s’appuie sur un collectif habitué à jouer les premiers rôles dans son championnat. Capables de conserver le ballon et de multiplier les offensives, les Lisboètes disposent également de plusieurs joueurs techniques capables de faire la différence dans les trente derniers mètres. Leur qualité de circulation et leur capacité à exploiter les espaces pourraient poser des problèmes à une défense lensoise qui a montré certaines limites depuis le début de la saison.

Tout n’est toutefois pas parfait du côté du club portugais. Avant la trêve internationale, le Sporting avait notamment été accroché à deux reprises en championnat, par Famalicão (1-1) puis Arouca (2-2). Des résultats qui montrent que les Lisboètes peuvent également être mis en difficulté, notamment lorsqu’ils ne parviennent pas à imposer leur rythme.

Ce déplacement à Bollaert constituera donc un véritable test. Dans une enceinte qui s’annonce particulièrement bouillante pour le retour de la Ligue des Champions, les Portugais devront résister à la pression lensoise tout en essayant de faire parler leur expérience européenne. Une deuxième victoire leur permettrait de réaliser une excellente opération dans cette phase de ligue.

Les confrontations entre les deux équipes

Le RC Lens et le Sporting Portugal n’ont pas l’habitude de se croiser sur la scène européenne. Cette affiche s’annonce donc particulière entre deux formations qui ont connu des parcours très différents en Ligue des Champions ces dernières années.

Le club portugais possède une expérience plus importante des grandes compétitions européennes, avec plusieurs participations récentes à la C1. À l’inverse, le RC Lens retrouve cette saison la plus prestigieuse des compétitions continentales après avoir disputé la Ligue Europa lors du précédent exercice.

Mais les Sang et Or ont déjà montré qu’ils pouvaient faire tomber des adversaires prestigieux à Bollaert. Lors de leur précédente participation à la Ligue des Champions, en 2023-2024, ils avaient notamment battu Arsenal (2-1) à domicile, avant de dominer le Séville FC (2-1). Deux résultats qui rappellent à quel point l’ambiance de Bollaert peut peser dans ce genre de rendez-vous.

Cette fois encore, Lens tentera de profiter de son public pour faire la différence. Mais face à une formation du Sporting habituée aux joutes européennes, les Artésiens devront certainement réaliser un match très abouti pour espérer s’imposer.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Gradit, Ganiou, Antonio – Aguilar, Cuisance, Titraoui, Udol – Thauvin, Sotoca – Édouard.

Absents : Nawrocki, Sima (blessés).

La compo probable du Sporting Portugal : Silva – Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo – Altimira, Doumbia – Catamo, Zalazar, Guilherme – Suarez.

Absents : Ba, Zekri, Santos (blessés).

Incertain : Simoes (reprise).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : malgré les difficultés rencontrées par son équipe en championnat, l’international français réalise un début de saison intéressant sur le plan individuel. Avec cinq buts et quatres passes décisives toutes compétitions confondues, il reste l’un des principaux atouts offensifs des Sang et Or. Déjà buteur lors du succès renversant contre le Slavia Prague (2-3), l’ancien Marseillais tentera de faire parler sa qualité technique et sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous. Dans une rencontre où les espaces pourraient être limités, sa créativité et sa qualité de frappe pourraient faire la différence.

Luis Suárez (Sporting Portugal) : l’attaquant colombien représente l’une des principales menaces offensives du Sporting. Auteur de six buts lors de ses sept premières apparitions en championnat cette saison, il a également trouvé le chemin des filets lors de la première journée de Ligue des Champions face à Galatasaray. Redoutable dans la surface et capable de convertir la moindre occasion, l’ancien joueur de l’OM sera particulièrement surveillé par la défense lensoise. Sa capacité à exploiter les espaces et à peser sur les défenseurs centraux pourrait constituer l’une des clés de cette rencontre.

Notre pronostic pour RC Lens – Sporting Portugal

Même si le Sporting Portugal présente davantage de garanties collectives depuis le début de la saison, nous voyons le RC Lens capable de créer la surprise devant son public. Les Sang et Or ont déjà prouvé face au Slavia Prague qu’ils possédaient les ressources mentales nécessaires pour renverser des situations compliquées. Le retour de la Ligue des Champions à Bollaert devrait également apporter un supplément de motivation aux hommes de Yannick Cahuzac, qui auront à cœur d’offrir une première victoire européenne à domicile à leurs supporters.

De leur côté, les Portugais possèdent de sérieux arguments offensifs, notamment avec Luis Suárez et Geny Catamo, et devraient parvenir à mettre en difficulté la défense lensoise. Mais le Sporting a également montré quelques signes de fragilité avant la trêve internationale, en concédant notamment deux matchs nuls consécutifs en championnat. Dans une rencontre qui pourrait être ouverte et riche en occasions, nous misons donc sur un succès étriqué du RC Lens, porté par son public et capable de faire la différence grâce à ses individualités offensives.

Les cotes de RC Lens – Sporting Portugal

Pari Cote Victoire du RC Lens 2,30 Match nul 3,50 Victoire du Sporting Portugal 2,45

Notre pronostic : match nul entre le RC Lens et le Sporting Portugal, cotée à 3,50.

Nous penchons pour un match nul entre le RC Lens et le Sporting Portugal. Portés par leur public, les Sang et Or pourraient tenir tête au vice-champion du Portugal en titre et ainsi conserver leur invincibilité en ce début de phase de ligue de la Ligue des Champions.

Notre score : RC Lens 2-2 Sporting Portugal.