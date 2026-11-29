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Le PSG a lancé les discussions pour prolonger Warren Zaïre-Emery, avec l’ambition de sécuriser l’avenir de son jeune milieu de terrain sur le très long terme.

Le PSG veut continuer à miser sur ses talents formés au club. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira ce dimanche, la direction parisienne a entamé des discussions avec Warren Zaïre-Emery en vue d’une nouvelle prolongation de contrat.

Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2029, l’international français pourrait étendre son engagement jusqu’en 2031. Une option supplémentaire jusqu’en 2032 serait également envisagée. Une manière pour les dirigeants parisiens de sécuriser l’un des joueurs les plus prometteurs de leur effectif.

Le PSG veut protéger l’avenir de son Titi

À seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery occupe déjà une place importante dans le projet de Luis Enrique. Sa polyvalence, son volume de jeu et sa maturité en font un élément précieux pour le collectif parisien.

Le timing de ces discussions n’est d’ailleurs pas anodin. Le milieu de terrain vient de franchir le cap symbolique des 200 matchs avec l’équipe première du PSG, à l’occasion de la victoire contre Lorient (2-0).

Un signal fort face aux intérêts étrangers

En anticipant cette prolongation, le PSG entend également protéger son joueur face aux convoitises du marché européen. Plusieurs formations anglaises ont notamment été associées au dossier ces derniers mois.

Pour Paris, l’objectif est clair : conserver ses meilleurs éléments et construire son avenir autour de joueurs capables d’incarner durablement le projet du club.

Les discussions ne font toutefois que commencer. Mais une prolongation de Warren Zaïre-Emery jusqu’en 2031, avec une éventuelle option pour 2032, constituerait un nouveau signal fort de la stratégie parisienne.