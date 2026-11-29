Il y a tout juste un an, l’absence d’Ousmane Dembélé dans le onze face à Monaco faisait débat à Paris. Un choix fort dans un PSG aux ambitions XXL, bien loin des incertitudes qui planent aujourd’hui sur le club de la capitale.

Quand Dembélé était le luxe du banc parisien

Le 29 novembre 2025, le PSG débarquait sur le Rocher avec une équipe taillée pour dominer l’AS Monaco. Luis Enrique, stratège, s’autorisait même à laisser Ousmane Dembélé sur le banc, misant sur le facteur X du Français en sortie de banc pour décanter un choc de Ligue 1. Le onze parisien, c’était alors une vitrine du football hexagonal et européen : Lucas Chevalier dans les buts, une défense Hernandez-Pacho-Zabarniy-Zaïre-Emery, un milieu Vitinha-Fabián Ruiz-Lee Kang-in, et devant la promesse Kvaratskhelia, le jeune Mayulu, et Mbaye. L’effectif du PSG respirait la profondeur et la richesse, jusqu’à permettre de préserver Dembélé pour changer le match en seconde période. À l’époque, la question n’était pas de savoir si Paris pouvait se permettre ce luxe, mais plutôt quel impact l’ancien Barcelonais aurait sur le sort du match. Les choix étaient stratégiques, la concurrence féroce, et chaque absence dans le onze de départ était synonyme de gestion de l’excès de talent.

Un an plus tard, l’incertitude grignote la sérénité parisienne

Le contraste est saisissant. Douze mois plus tard, le PSG ne possède plus tout à fait le même vernis de sérénité. Si Luis Enrique tient bon sur le banc, l’actualité du club est tissée d’alertes et de remous. L’infirmerie déborde, surtout en attaque : Kvaratskhelia et Désiré Doué out pour de longs mois, Mayulu tout près de rejoindre la liste après une grosse frayeur contre la Roma. Ce sont désormais les absences qui dictent les choix, non plus la gestion des egos ou du talent en surnombre. Même les gardiens, autrefois bastion de stabilité, s’interrogent : Lucas Chevalier, recruté à prix d’or à Lille, envisage déjà un départ pour retrouver du temps de jeu, la hiérarchie ayant basculé en faveur de Safonov. En coulisses, le mercato s’annonce délicat, le PSG voyant des pistes lui filer sous le nez et ses cadres – à commencer par Luis Campos, en proie à de graves soucis de santé – devoir composer avec un climat d’incertitude. La rotation du PSG n’a plus rien d’un caprice de riche : elle est désormais contrainte par les coups du sort et les blessures, bien loin du luxe du passé. Voilà qui donne un sens tout particulier à ce flashback où la gestion de Dembélé incarnait l’opulence, à mille lieues de la gestion de crise qui prévaut aujourd’hui dans la capitale.