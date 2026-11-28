Le LOSC s’est incliné sur la pelouse du Mans (2-1) au terme d’une rencontre longtemps fermée, ce samedi soir. Revenus à hauteur grâce à Ayase Ueda, les Dogues ont finalement craqué à la 88e minute et enchaînent un deuxième revers en Ligue 1.

Le Mans punit un LOSC sans inspiration

On vous en parlait vendredi dans notre pronostic de Le Mans – LOSC : les Dogues avançaient avec le statut de favoris face au promu. Le résultat a finalement déjoué les attentes puisque les hommes de Davide Ancelotti sont tombés dans la Sarthe (2-1).

Malgré une possession supérieure, Lille a longtemps manqué de rythme et d’idées face à un bloc manceau bien organisé. Les visiteurs n’ont cadré aucune frappe en première période et ont été sanctionnés juste avant la pause. Sur un centre de Buades, Louis Mafouta a placé une superbe tête pour donner l’avantage aux siens (1-0, 45e+2).

Ueda relance les Dogues, Rabillard les assomme

Le LOSC avait pourtant cru trouver l’ouverture plus tôt par Ayase Ueda, mais le but de l’attaquant japonais avait été refusé pour une faute. Ce dernier a fini par être récompensé au retour des vestiaires. Parfaitement trouvé par une louche de Ngoy, Ueda a remis les deux équipes à égalité à la 61e minute.

La pression lilloise s’est alors accentuée, sans faire céder un promu qui a conservé suffisamment de lucidité pour se projeter. Sur un contre rapidement mené, Antoine Rabillard a délivré Le Mans en toute fin de rencontre (2-1, 88e). Le compte rendu du multiplex souligne ainsi le caractère affiché par les Manceaux dans une fin de match animée.

Deuxième défaite consécutive pour Lille

Quelques jours après sa remontée spectaculaire sur la pelouse de l’OM (3-2), Le Mans confirme son regain de forme et prend trois points précieux dans la course au maintien. Le constat est bien plus préoccupant pour Lille. Déjà battus par l’OL la semaine dernière (0-1), les Dogues concèdent un deuxième revers consécutif en championnat et stagnent au classement.

Cette soirée de Ligue 1 a également permis au PSG de conforter sa place de leader en dominant Lorient (2-0), grâce à Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Paris devait composer avec plusieurs absences majeures, dont celle de Nuno Mendes, touché à la cuisse gauche.

Nuno Mendes est forfait pour PSG–Lorient. Touché à la cuisse gauche, le latéral poursuit un travail individuel de récupération. Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Alessandro Longoni sont également absents. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2126564244766523776

Paris avance, Nice se régale

Dans les autres rencontres, Nice a surclassé Troyes (4-1), porté par un triplé d’Elye Wahi. L’attaquant des Aiglons prend ainsi la tête du classement des buteurs. Strasbourg a pour sa part enfoncé Le Havre (3-1), désormais dernier avec seulement deux points. Pour le LOSC, la priorité sera surtout de retrouver de l’efficacité après deux prestations insuffisantes face à Lyon et au Mans.