Auteur d’un quintuplé lors de la victoire du RC Lens à Angers (5-2), Abdallah Sima a signé une performance rarissime. Les statistiques de sa soirée donnent encore un peu plus de relief à un exploit que les Sang et Or n’avaient plus connu depuis 1963.

Oudjani, dernier Lensois à avoir atteint ces sommets

On vous en parlait samedi : Sima a renversé Angers et affolé les compteurs en inscrivant les cinq buts lensois. Un exploit dont la portée historique apparaît désormais plus clairement, puisque le Racing attendait pareille performance depuis 63 ans.

Il faut en effet remonter au 8 décembre 1963 pour retrouver un joueur du RC Lens auteur d’au moins cinq buts dans un match de Ligue 1. Ce jour-là, Ahmed Oudjani avait même inscrit un sextuplé face au Racing Club de France lors d’un succès 10-2, qui reste la plus large victoire des Sang et Or dans l’élite.

Comme le rappelle Lensois.com dans son relevé statistique, Richard Krawczyk, Bernard Placzek, Georges Lech et Guy Sénac avaient également participé à ce festival offensif.

Un quintuplé inédit en Ligue 1 depuis 2014

À l’échelle du championnat de France, la performance de Sima est tout aussi rare. Aucun joueur n’avait marqué cinq fois dans une même rencontre de Ligue 1 depuis Carlos Eduardo, auteur d’un quintuplé avec Nice à Guingamp (7-2) en octobre 2014.

Le clin d’œil est savoureux pour Didier Digard. L’actuel entraîneur lensois était alors le coéquipier du Brésilien et avait participé à cette rencontre. Douze ans plus tard, il a donc assisté depuis le banc à l’autre quintuplé recensé dans l’élite au cours des quarante dernières années.

Abdallah Sima s’offre un quadruplé et donne la victoire aux Lensois. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126736922529898784

Cinq tirs cadrés, cinq buts pour Sima

Le Sénégalais n’a eu besoin que de 38 minutes pour inscrire ses cinq buts, dont quatre en seulement 17 minutes après la pause. Son efficacité a été totale : cinq tirs cadrés et autant de réalisations, malgré un total limité à 1,63 but attendu sur l’ensemble de la rencontre.

Sima a également touché 43 ballons, réussi ses trois dribbles et 18 de ses 23 passes. L’attaquant a remporté huit de ses seize duels, réalisé deux récupérations et perdu seulement neuf ballons. Des chiffres qui illustrent une soirée presque parfaite, conclue avec le ballon du match signé par ses coéquipiers.

Plus de buts en une soirée qu’en 27 matches

Avant de retrouver Angers, son ancien club, Sima n’avait marqué que trois buts en 27 rencontres de Ligue 1 avec Lens. Il en a donc inscrit davantage en un match que sur l’ensemble de son précédent parcours sous le maillot sang et or dans l’élite.

L’attaquant passe aussi d’un à six buts cette saison en championnat. Jusqu’ici, il n’avait jamais dépassé le doublé au cours d’un match professionnel. En une soirée, Sima a changé de dimension statistique et inscrit son nom juste derrière celui d’Ahmed Oudjani dans l’histoire lensoise.