Avant son déplacement à Angers, le RC Lens a officialisé une prolongation importante avec Winamax, qui restera partenaire Majeur du club jusqu’en 2029 et étendra son engagement à l’équipe féminine.

Le RC Lens tient une belle confirmation sur le plan économique. Ce jeudi, le club artésien a annoncé la prolongation de son partenariat avec Winamax pour trois saisons supplémentaires. Une signature importante pour le Racing, qui poursuit ainsi une collaboration entamée en 2021.

Mais cet accord va plus loin qu’un simple renouvellement. Pour la première fois de son histoire, Winamax va également s’engager dans le football féminin. Le logo de l’opérateur de poker et de paris sportifs apparaîtra sur le bas du dos du maillot des Lensoises lors de la saison 2026-2027.

Jusqu’en 2029, Winamax conservera sa visibilité sur le maillot de l’équipe première masculine, mais aussi au stade Bollaert-Delelis. La marque continuera notamment de donner son nom au Salon Winamax, l’un des espaces réceptifs de l’enceinte artésienne, récemment modernisé. Des opérations de communication à destination des supporters lensois resteront également au programme.

Une première historique pour les féminines

Au-delà de la durée de l’accord, c’est bien l’arrivée de Winamax auprès de l’équipe féminine qui constitue la principale nouveauté. En choisissant le RC Lens, l’entreprise signe son premier partenariat avec une équipe professionnelle de football féminin.

Un signal positif pour les Artésiennes, qui bénéficient ainsi d’une visibilité supplémentaire et d’un nouveau partenaire pour accompagner leur développement.

Une annonce importante pour le Racing, qui peut aborder son déplacement à Angers avec une confirmation supplémentaire de la solidité de son réseau de partenaires. Restera désormais à Lens de se reprendre sur le terrain, car un mauvais résultat à Angers plongerait encore un peu plus le club dans une crise.