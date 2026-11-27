Fraîchement arrivé sur le banc lensois, Didier Digard compte bien faire de Jean-Clair Todibo le patron de sa défense. Un choix fort qui pourrait changer le visage du Racing.

Au RC Lens, Didier Digard a déjà identifié l’homme sur lequel il souhaite s’appuyer pour reconstruire sa défense. Il s’agit de Jean-Clair Todibo, comme le rapporte L’Équipe ce vendredi. Arrivé en provenance de West Ham lors du dernier mercato estival, le défenseur de 26 ans peine encore à retrouver son meilleur niveau. Mais son nouvel entraîneur est convaincu de pouvoir le relancer.

Et pour cause, les deux hommes se connaissent parfaitement. Leur première collaboration à l’OGC Nice, en 2023, avait été particulièrement fructueuse. Sous les ordres de Digard, Todibo s’était imposé comme un véritable patron défensif, au point de décrocher ses premières convocations en équipe de France. Un souvenir que le technicien lensois n’a visiblement pas oublié.

Digard veut retrouver le Todibo de Nice

Depuis son arrivée dans l’Artois, l’ancien Barcelonais n’a pas encore répondu à toutes les attentes. Une préparation physique tronquée et un manque de rythme ont notamment freiné son adaptation. Son temps de jeu était resté limité avant l’arrivée de Digard.

Mais le défenseur semble retrouver progressivement ses sensations. Durant la trêve internationale, Todibo a notamment multiplié les séances individuelles avec un préparateur physique afin de retrouver son poids de forme et sa tonicité.

Son entraîneur a rapidement décidé de lui témoigner sa confiance. Face à Toulouse (1-1), puis contre Leipzig (défaite 3-1), le défenseur a enchaîné deux rencontres intégralement disputées en seulement quatre jours. Une première cette saison.

Un choix fort dans la hiérarchie défensive au détriment de Gradit

Plus révélateur encore, Didier Digard n’a pas hésité à modifier sa hiérarchie pour installer son nouveau patron. Contre Toulouse, Todibo a été positionné dans l’axe droit de la défense à trois, son côté préférentiel, malgré la présence de Jonathan Gradit, pourtant spécialiste du poste.

Le défenseur de 34 ans, qui revient d’une grave fracture tibia-péroné, a ainsi été laissé hors du groupe pour cette rencontre. Un choix qui témoigne de la place que Digard souhaite accorder à Todibo.

Le chantier reste toutefois important. Lens traverse une période particulièrement compliquée défensivement, avec une série de 16 matches consécutifs sans clean-sheet. Et les dernières prestations du nouveau système n’ont pas encore permis de régler le problème.

Todibo, la pièce maîtresse du projet Digard ?

L’entraîneur lensois sait également qu’il devra gérer la concurrence, notamment avec le jeune Kyllian Antonio, 18 ans, et Ismaëlo Ganiou, qui représente une solution prometteuse.

Mais Digard semble avoir une idée bien précise : faire de Todibo le socle de sa défense. Sa connaissance du joueur, de son caractère et de ses qualités constitue un avantage précieux dans cette mission.

Le pari est loin d’être gagné, d’autant que le défenseur est prêté sans option d’achat par West Ham. Mais si Didier Digard parvient à retrouver le Todibo de ses grandes années niçoises, le RC Lens pourrait avoir trouvé bien plus qu’un simple renfort défensif : un véritable taulier pour la suite de sa saison.