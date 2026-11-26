Battu sur la pelouse du RB Leipzig, le RC Lens a sérieusement compromis ses chances de poursuivre son aventure en Ligue des Champions. Les dernières projections statistiques sont particulièrement inquiétantes pour les Sang et Or, qui devront désormais réaliser un véritable exploit pour arracher leur qualification en barrages.

L’aventure européenne du RC Lens pourrait malheureusement tourner court. Alors que les supporters artésiens espéraient voir leur équipe prolonger le plaisir sur la scène européenne, la défaite concédée face au RB Leipzig a considérablement compliqué la situation du Racing. Avec seulement trois points au compteur et une 33e place au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les Sang et Or se retrouvent désormais dos au mur.

Si le RC Lens ne compte pourtant qu’un point de retard sur la 24e place, synonyme de qualification pour les barrages, les dernières projections statistiques laissent peu de place à l’optimisme.

Moins de 5 % de chances de qualification pour le RC Lens

Au lendemain de la défaite des hommes de Didier Digard en Allemagne (3-1), Opta a actualisé ses prédictions concernant les chances de qualification des différentes équipes engagées en Ligue des Champions. Et le verdict est particulièrement cruel pour le club artésien. Le spécialiste des statistiques n’accorde désormais que 4,44 % de chances au RC Lens d’atteindre les barrages de la compétition.

De son côté, Football Meets Data se montre légèrement moins pessimiste, avec une probabilité de qualification estimée à 5,5 %. Deux projections qui illustrent parfaitement l’ampleur de la tâche qui attend les partenaires de Florian Thauvin lors des trois dernières journées de la phase de ligue.

Si l’écart comptable avec la 24e place reste relativement faible, le nombre d’équipes à dépasser, la différence de buts défavorable et le calendrier restant à disputer constituent autant d’obstacles pour les Sang et Or.

Une campagne européenne qui vire au cauchemar

Le contraste est saisissant entre les attentes suscitées par le retour du RC Lens en Ligue des Champions et la réalité du terrain. Après la terrible humiliation subie à Bollaert face à Côme (1-9), les Artésiens espéraient profiter de leur déplacement en Allemagne pour retrouver des couleurs et relancer leur campagne européenne.

Malheureusement, malgré une réaction en seconde période et la réduction du score de Matthieu Udol, le Racing a concédé une quatrième défaite consécutive dans la compétition. Un bilan particulièrement difficile à digérer pour les supporters lensois, qui rêvaient de nouvelles soirées européennes mémorables.

Pour Didier Digard, récemment arrivé sur le banc artésien, le chantier est immense. Au-delà des résultats, le technicien français doit redonner confiance à un groupe fragilisé par ses dernières sorties européennes et retrouver une solidité collective indispensable à ce niveau de compétition.

Le RC Lens condamné à l’exploit

Avec trois rencontres encore à disputer et neuf points potentiels à récolter, le RC Lens n’est toutefois pas mathématiquement éliminé de la Ligue des Champions. Les Sang et Or disposent encore d’une infime fenêtre pour renverser la situation, mais ils devront rapidement renouer avec la victoire tout en espérant des résultats favorables chez leurs concurrents directs.

Si les statistiques ne plaident clairement pas en faveur du Racing, le football a suffisamment prouvé par le passé que les scénarios les plus improbables pouvaient parfois devenir réalité. Les Lensois devront désormais s’accrocher à cet espoir pour éviter une sortie prématurée de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

À Didier Digard et ses hommes de faire mentir les statistiques.