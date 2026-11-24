La dernière prestation de Jean-Clair Todibo sous le maillot du RC Lens n’a pas convaincu tout le monde.

Le changement d’entraîneur n’a pas encore permis à tous les joueurs du RC Lens de retrouver leur meilleur niveau. Face à Toulouse (1-1) à Bollaert, Didier Digard avait choisi de faire confiance à Jean-Clair Todibo pour sa première sur le banc lensois. Mais le technicien n’a pas forcément obtenu toutes les garanties espérées de la part de son défenseur.

Todibo pointé du doigt après Toulouse

Si certaines séquences ont été correctement maîtrisées, plusieurs situations défensives ont mis en évidence ses difficultés, notamment lorsque Toulouse a accéléré. Sur RMC Sport, Maxime Chanot n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment d’évoquer la prestation de l’ancien Niçois.

Le consultant a notamment insisté sur le décalage entre le niveau qu’il a connu chez Todibo et ses performances actuelles : « Quand tu as connu le grand Todibo… Là, il est devenu très lourd. Je le trouve très nerveux… Il est très énervé… C’est le symbole d’un joueur qui n’a pas retrouvé son meilleur niveau. »

Une analyse particulièrement sévère, même si Maxime Chanot a également reconnu certains points positifs dans le match du défenseur, notamment dans la gestion de la profondeur. Le consultant a toutefois estimé que la charnière composée de Baidoo et Todibo avait montré ses limites lorsque les Toulousains ont haussé le rythme.

Une réaction attendue dès Leipzig

Maxime Chanot a également pointé plusieurs situations précises qui ont fragilisé l’arrière-garde du RC Lens. Il est notamment revenu sur le premier but toulousain, au cours duquel Todibo se fait surprendre par Hidalgo, avant d’évoquer son positionnement sur l’action impliquant Russell-Rowe : « Dès que Toulouse a accéléré, avec la paire de défenseurs centraux lensois Baidoo-Todibo, j’avais l’impression qu’ils avaient 40 ans. Ils ont peut-être passé leur prime, il faut l’accepter. Todibo, sur le premier but, se fait avoir par Hidalgo et, derrière, c’est lui qui couvre Russell-Rowe… »

Des propos qui risquent de faire réagir, tant les attentes autour de Jean-Clair Todibo restent importantes. Le défenseur possède une expérience et des qualités qui devraient lui permettre de jouer un rôle majeur dans le projet lensois. Mais encore faut-il parvenir à les exprimer régulièrement sur le terrain.

Le déplacement à Leipzig tombe donc à point nommé pour l’ancien Niçois. Face à une formation allemande autrement plus dangereuse dans les transitions, Todibo devra afficher davantage de sérénité, de mobilité et de justesse dans ses interventions.