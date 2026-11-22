Le RC Lens a réalisé un week-end parfait face au LOSC : les U19 et les U17 lensois ont tous deux remporté leur derby contre les Dogues.

La pilule avait été difficile à avaler pour les supporters lensois. Lors du derby face au LOSC, les professionnels du RC Lens avaient dû s’incliner encore une fois (1-0), laissant leurs rivaux lillois savourer leur victoire. Mais du côté de la Gaillette, l’heure de la revanche a sonné !

En effet, le derby du Nord a largement souri au RC de Lens ce week-end ! Les jeunes Sang et Or ont fait honneur à leurs couleurs en s’imposant à deux reprises face à leurs homologues du LOSC. Un joli coup double pour le centre de formation lensois.

Les U19 montrent la voie à Lille

Premier acte samedi, avec un déplacement des U19 lensois au Domaine de Luchin. Les joueurs de Jonathan Poblah ont parfaitement négocié ce rendez-vous en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1).

L’homme du match se nomme Naël Manoir. L’attaquant artésien a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 9e minute, permettant aux siens de repartir avec trois précieux points. Ce succès constitue également la quatrième victoire consécutive des Lensois en championnat, avec un bilan de 13 buts inscrits pour seulement quatre encaissés sur cette série.

Les U17 parachèvent le week-end parfait

Dimanche, les U17 avaient rendez-vous avec les Dogues sur le terrain Daniel-Leclercq de la Gaillette. Et les jeunes Lensois ont parfaitement suivi l’exemple de leurs aînés. Dans une rencontre disputée, les joueurs d’Yves Lecoq ont fini par trouver la faille à la 70e minute grâce à Leyaan Houdray, auteur de l’unique réalisation de la partie (1-0).

Avec cette deuxième victoire face au rival lillois, le RC Lens réalise un sans-faute dans les derbys chez les jeunes. Un joli week-end pour les Sang et Or, qui peuvent savourer cette double performance. De quoi apporter un peu de baume au cœur des supporters lensois, même si les professionnels, eux, ne peuvent malheureusement pas en dire autant !