Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Toulouse, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens accueille ce samedi (20h45) Toulouse, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Restant sur trois défaites consécutives et après un nouveau changement d’entraîneur, les Sang et Or tenteront de se relancer à domicile pour la première de Didier Digard sur leur banc.

Ligue 1 – RC Lens vs Toulouse

Samedi 21 novembre 2026 · 20h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : provoquer un électrochoc pour sortir de la crise

Le RC Lens aborde cette réception de Toulouse dans une situation particulièrement délicate. Après dix journées de Ligue 1, les Sang et Or occupent seulement la 11e place du classement avec 13 points, soit un bilan de quatre victoires, un match nul et cinq défaites. Des résultats insuffisants pour un club qui espérait jouer les premiers rôles cette saison.

La situation s’est considérablement dégradée avant la trêve internationale. Battus dans le derby du Nord face au LOSC (1-0), les Lensois ont ensuite subi une humiliation historique contre Côme (1-9) en Ligue des Champions, avant de s’incliner à domicile face à l’Olympique de Marseille (1-2). Trois revers consécutifs qui ont précipité le départ de Yannick Cahuzac et l’arrivée de Didier Digard.

Le nouvel entraîneur lensois aura donc la lourde tâche de redonner confiance à un groupe profondément marqué par ses dernières contre-performances. Troisième technicien à prendre les commandes de l’équipe depuis le début de la saison, Didier Digard devra rapidement trouver les solutions pour enrayer cette spirale négative. Sa première rencontre sur le banc, devant le public de Bollaert, représente une occasion idéale de provoquer une réaction.

L’une de ses priorités sera de retrouver une certaine solidité défensive. Les neuf buts encaissés face à Côme ont mis en évidence les importantes difficultés rencontrées par les Artésiens dans ce secteur. Face à Toulouse, les défenseurs lensois devront notamment afficher davantage de concentration et de rigueur pour éviter de se retrouver une nouvelle fois en difficulté.

Sur le plan offensif, Lens dispose néanmoins de plusieurs arguments intéressants. Florian Thauvin réalise notamment un excellent début de saison sur le plan individuel, avec cinq buts et sept passes décisives en Ligue 1 selon RueDesJoueurs. Malgré les difficultés collectives de son équipe, l’ancien Marseillais continue de se montrer décisif et pourrait jouer un rôle majeur dans une éventuelle réaction lensoise.

Les Sang et Or devront toutefois composer avec plusieurs absences importantes. En défense, Nawrocki et Ganiou sont annoncés forfaits, tandis que Sima et Édouard manqueront également à l’appel dans le secteur offensif. Des indisponibilités qui réduisent les possibilités de Didier Digard pour sa première rencontre.

L’avantage du terrain pourrait néanmoins peser dans la balance. Malgré la frustration provoquée par les derniers résultats, les supporters lensois devraient répondre présent pour encourager leur équipe. Dans une rencontre aussi importante, l’ambiance de Bollaert pourrait permettre aux joueurs de retrouver de l’énergie et de l’agressivité dans les duels.

Enfin, Lens devra impérativement éviter de se laisser gagner par la nervosité. Après plusieurs semaines compliquées, un nouveau résultat négatif pourrait accentuer les doutes. À l’inverse, une victoire face à un concurrent direct au classement permettrait aux Sang et Or de retrouver un peu de sérénité et d’entamer un nouveau cycle sous les ordres de Didier Digard.

Toulouse : profiter des difficultés lensoises pour poursuivre sa progression

De son côté, Toulouse se présente à Bollaert dans une situation bien plus favorable sur le plan de la confiance. Douzièmes de Ligue 1 avec 13 points, les Toulousains possèdent exactement le même nombre de points que leurs adversaires du week-end, mais affichent une dynamique nettement plus encourageante.

Les hommes de Jens Berthel Askou n’ont en effet concédé qu’une seule défaite lors de leurs sept dernières rencontres de championnat. Un bilan intéressant qui témoigne de leur progression collective et de leur capacité à obtenir des résultats face à des adversaires de différents niveaux.

Avant la trêve internationale, le TFC a notamment renoué avec la victoire en dominant Strasbourg (3-1). Un succès important après la défaite concédée sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0), qui avait mis fin à une série positive à l’extérieur. Les Toulousains chercheront donc à confirmer leur rebond face à une équipe lensoise en manque de repères.

Les Violets ont également montré de belles choses loin de leurs bases depuis le début de la saison. Leur match nul obtenu à Monaco (2-2) et leur large victoire sur la pelouse du Mans (3-0) illustrent notamment leur capacité à se montrer dangereux en déplacement.

Face à Lens, Toulouse pourrait chercher à profiter des difficultés défensives de son adversaire. Les Sang et Or ayant encaissé de nombreux buts avant la trêve, les Toulousains auront probablement des possibilités de se créer des occasions, notamment sur les phases de transition et les attaques rapides.

Sur le plan offensif, Casper Tengstedt représente l’une des principales armes du TFC. Auteur de cinq buts en championnat, l’attaquant danois est le meilleur buteur de son équipe. Il traverse toutefois une période moins prolifique, puisqu’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis trois rencontres. Ce déplacement à Lens pourrait lui offrir l’occasion de mettre fin à cette disette.

Toulouse pourra également compter sur le retour d’Aron Dönnum, qui a purgé sa suspension. Le milieu polyvalent pourrait retrouver une place dans le onze de départ et apporter des solutions supplémentaires à son entraîneur. En revanche, Messali devrait toujours être absent en raison d’une blessure.

La principale difficulté des Toulousains pourrait venir de la réaction attendue des Lensois. Face à une équipe qui vient de changer d’entraîneur, le TFC devra se préparer à affronter un adversaire particulièrement motivé. Les premières minutes pourraient ainsi être compliquées si les Sang et Or cherchent immédiatement à imposer une forte intensité.

Pour espérer ramener un résultat positif de Bollaert, Toulouse devra donc faire preuve de maîtrise et éviter de subir trop longtemps. Si les Violets parviennent à résister à l’entame lensoise, ils pourraient progressivement prendre confiance et exploiter les espaces laissés par leurs adversaires.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le RC Lens et Toulouse ont plutôt souri aux Sang et Or. Lors de la saison précédente, les Lensois avaient notamment remporté les deux oppositions face au TFC, avec un succès à l’extérieur (3-0), le 2 janvier 2026, puis une victoire à domicile (3-2), le 17 avril.

Ces résultats pourraient constituer un motif d’espoir pour les supporters lensois, même si les circonstances sont aujourd’hui bien différentes. Le Racing traverse une période difficile et Toulouse semble avoir gagné en régularité depuis le début de la saison.

Lors de l’exercice 2024-2025, les deux équipes avaient connu des fortunes diverses. Toulouse était notamment venu s’imposer à Bollaert (1-0), le 5 janvier 2025, avant de concéder un match nul à domicile lors de la rencontre retour (1-1).

Sur les quatre dernières confrontations, Lens compte ainsi deux victoires, contre un succès toulousain et un match nul. Un bilan légèrement favorable aux Artésiens, qui tenteront de confirmer leur avantage récent.

Mais cette nouvelle opposition pourrait surtout se jouer sur la capacité des Lensois à retrouver de la confiance. Si le changement d’entraîneur produit rapidement ses effets, les Sang et Or auront les moyens de prendre le dessus. Dans le cas contraire, Toulouse possède suffisamment d’arguments pour profiter des difficultés de son adversaire.

Les meilleurs buteurs

RC LensFlorian Thauvin Buts 5 Matchs 10 Buts / match 0,50 Passes déc. 8 3 sur penalty Toulouse FCCasper Tengstedt Buts 5 Matchs 8 Buts / match 0,62 Passes déc. 1 2 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Todibo – Aguilar, Titraoui, Haidara, Udol – Thauvin, Sotoca – Hazard.

Absents : Nawrocki, Sima, Ganiou, Édouard (blessés).

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Jörgensen, Sigur, Casseres, Dönnum- Tengstedt, Hidalgo.

Absent : Messali (blessé).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : Malgré les difficultés traversées par le RC Lens, Florian Thauvin continue de se distinguer sur le plan individuel. Avec cinq buts et sept passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’international français reste l’un des joueurs les plus influents de l’effectif artésien. Capable de faire la différence grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa précision dans les derniers mètres, l’ancien Marseillais pourrait jouer un rôle essentiel dans la réaction attendue des Sang et Or. Face à Toulouse, il devra notamment prendre ses responsabilités pour créer des occasions et permettre à son équipe de retrouver de l’efficacité offensive. Pour la première de Didier Digard, Thauvin pourrait également être l’un des leaders chargés de guider ses partenaires vers un succès devenu indispensable.

Casper Tengstedt (Toulouse) : Meilleur buteur du TFC avec cinq réalisations en Ligue 1, Casper Tengstedt sera l’une des principales menaces pour la défense lensoise. L’attaquant danois possède un sens du placement intéressant et une capacité à se montrer dangereux dans la surface adverse. Même s’il reste sur trois matchs sans marquer, il pourrait profiter des difficultés défensives des Sang et Or pour retrouver le chemin des filets. Face à une équipe qui a encaissé de nombreux buts avant la trêve internationale, Tengstedt aura certainement des opportunités de se mettre en évidence. Son efficacité pourrait être déterminante si Toulouse souhaite ramener un résultat positif de Bollaert.

Notre pronostic pour RC Lens – Toulouse

Cette rencontre entre le RC Lens et Toulouse oppose deux formations qui comptent le même nombre de points après dix journées de Ligue 1, mais qui traversent des périodes bien différentes. Les Sang et Or sont plongés dans une crise de résultats, tandis que les Toulousains ont retrouvé de la régularité et abordent ce déplacement avec davantage de confiance.

La dynamique actuelle ne plaide évidemment pas en faveur des Lensois. Avec trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, dont une humiliation historique face à Côme (1-9), le Racing a perdu une grande partie de ses certitudes. Les difficultés défensives et le manque de confiance pourraient encore peser sur les performances des Artésiens.

Le changement d’entraîneur pourrait toutefois modifier la donne. Nommé pendant la trêve internationale, Didier Digard a eu quelques jours pour découvrir son groupe et tenter d’apporter de nouvelles idées. Son arrivée pourrait provoquer une réaction immédiate, notamment sur le plan de l’engagement et de l’intensité.

Les joueurs lensois auront également à cœur de se racheter devant leurs supporters. Après les dernières désillusions, cette réception de Toulouse représente une occasion importante de renouer avec la victoire et de montrer un visage plus conquérant. L’atmosphère de Bollaert pourrait notamment les pousser à prendre l’initiative dès les premières minutes.

Toulouse ne se présente cependant pas dans le Pas-de-Calais en victime désignée. Les Violets n’ont perdu qu’une seule de leurs sept dernières rencontres de championnat et restent sur une victoire convaincante contre Strasbourg (3-1). Une dynamique qui pourrait leur permettre de rivaliser avec une équipe lensoise encore en reconstruction.

Les Toulousains ont également démontré qu’ils étaient capables de se montrer performants en déplacement. Leur match nul à Monaco (2-2) et leur victoire au Mans (3-0) constituent deux résultats intéressants, qui témoignent de leur capacité à poser des problèmes à leurs adversaires loin de leurs bases.

La fragilité défensive du RC Lens pourrait notamment offrir plusieurs opportunités au TFC. Les joueurs de Jens Berthel Askou devraient chercher à exploiter les espaces et les éventuelles erreurs de placement des défenseurs lensois. Dans ce contexte, Casper Tengstedt pourrait représenter un danger important, malgré sa récente baisse d’efficacité.

Les Sang et Or possèdent néanmoins des arguments offensifs capables de faire la différence. Florian Thauvin réalise une excellente saison sur le plan individuel et pourrait être l’un des principaux artisans d’un éventuel succès. Sa créativité et sa capacité à se montrer décisif pourraient permettre au Racing de trouver des solutions face à une équipe toulousaine bien organisée.

La première période pourrait être particulièrement importante. Lens devrait chercher à imposer un rythme élevé pour profiter de l’enthousiasme suscité par l’arrivée de Didier Digard. Si les Artésiens parviennent à ouvrir rapidement le score, ils pourraient retrouver de la confiance et prendre progressivement le contrôle de la rencontre.

À l’inverse, un but toulousain en début de match pourrait faire ressurgir les doutes lensois. Les dernières contre-performances ont forcément laissé des traces, et les Sang et Or devront faire preuve de caractère pour ne pas se laisser déstabiliser par un éventuel scénario défavorable.

Les absences pourraient également peser sur le déroulement de la rencontre. Lens devra notamment se passer de plusieurs éléments dans les secteurs défensif et offensif, ce qui pourrait limiter les possibilités de Didier Digard. Toulouse dispose de son côté d’un groupe relativement complet, avec notamment le retour d’Aron Dönnum.

Malgré ces éléments, nous pensons que le contexte particulier de cette rencontre pourrait favoriser les Lensois. La nomination d’un nouvel entraîneur, la volonté de mettre fin à une série négative et le soutien du public constituent autant de facteurs susceptibles de provoquer une réaction.

Nous imaginons toutefois un match disputé, dans lequel Toulouse devrait parvenir à se créer des occasions et pourrait même trouver le chemin des filets. Mais Lens possède suffisamment de qualités individuelles pour faire la différence, à condition de retrouver un minimum de solidité collective.

Les cotes de RC Lens – Toulouse

Pari Cote Victoire du RC Lens 1,73 Match nul 3,55 Victoire de Toulouse 3,60

Notre pronostic : match nul entre le RC Lens et Toulouse, côté à 3,55

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre le RC Lens et Toulouse. Malgré l’électrochoc que pourrait provoquer l’arrivée de Didier Digard, les Sang et Or restent fragiles défensivement. De leur côté, les Toulousains traversent une période plus favorable et semblent capables de profiter des difficultés lensoises. Nous imaginons donc une rencontre ouverte, avec des buts de part et d’autre.

Notre score : RC Lens 2-2 Toulouse