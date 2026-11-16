RC Lens : Leca out, un nouveau directeur sportif à Lens ! 

Un autre directeur directeur sportif que Jean-Louis Leca sévit dans les coulisses du RC Lens.

Le RC Lens serait-il en train de voir émerger un nouveau directeur sportif dans l’ombre de Jean-Louis Leca ? Une sortie de Mohamed Toubache-Ter relance les interrogations autour de l’influence grandissante de Meïssa N’Diaye dans les coulisses du club artésien. L’agent, qui entretient plusieurs liens avec des membres de l’effectif et du staff, est désormais au centre des discussions.

L’influence de Meïssa N’Diaye grandit au RC Lens

Sur les réseaux sociaux, Toubache-Ter n’a pas hésité à ironiser sur le poids que prendrait l’agent au RC Lens. « Le nouveau directeur sportif de Lens s’appelle Meïssa N’Diaye ! Il y a eu des tentatives pour convaincre Souleymane Sagnan de rejoindre Meïssa N’Diaye… échec total. Il serait intéressant de voir ce qui se passe chez les jeunes à l’Académie hein… », a-t-il lancé.

Une déclaration provocatrice qui soulève plusieurs questions sur les relations entre les différents acteurs du recrutement lensois. L’influence supposée de Meïssa N’Diaye dépasserait-elle désormais le simple cadre de son activité d’agent ?

Digard, Thauvin, Ganiou : plusieurs connexions au RC Lens

Le nom de Meïssa N’Diaye revient notamment dans le dossier de l’arrivée de Didier Digard sur le banc lensois. Selon les éléments avancés, l’agent aurait joué un rôle déclencheur dans cette opération. Plusieurs joueurs de l’effectif artésien seraient également liés à son entourage professionnel, notamment Florian Thauvin et Ismaëlo Ganiou. Didier Digard est lui aussi associé à l’agence Spot Cover, selon les informations évoquées.

Autant de connexions qui alimentent les interrogations sur la place occupée par l’agent dans l’environnement sportif du RC Lens. La sortie concernant Souleymane Sagnan ajoute une nouvelle dimension à cette séquence. Mohamed Toubache-Ter évoque des tentatives pour convaincre le jeune joueur de rejoindre Meïssa N’Diaye, sans succès. Il pointe également la situation des jeunes de l’Académie, sans apporter davantage de précisions sur d’éventuelles démarches.

Jean-Louis Leca doit-il s’inquiéter ?

C’est désormais la question qui se pose autour du RC Lens. Jean-Louis Leca occupe une fonction centrale dans l’organisation sportive du club et reste associé à la politique de recrutement des Sang et Or. L’existence de relations entre un agent et plusieurs joueurs ou membres du staff n’implique toutefois pas automatiquement une remise en cause de ses prérogatives. Il faudrait notamment connaître précisément les responsabilités de chacun dans les décisions sportives pour mesurer l’influence réelle de Meïssa N’Diaye.

En attendant, les déclarations de Mohamed Toubache-Ter mettent en lumière un sujet sensible : l’équilibre des pouvoirs dans les coulisses du RC Lens. Jean-Louis Leca est-il toujours le principal décideur sportif du club ou certains intermédiaires prennent-ils une place de plus en plus importante ? À ce stade, aucune remise en cause officielle de ses fonctions n’est connue. Mais le sujet mérite d’être suivi de près du côté de Bollaert.