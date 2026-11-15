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RC Lens : Thauvin déjà prêt à voler la vedette à Digard 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Florian Thauvin (RC Lens)

Si Florian Thauvin (33 ans) est nominé pour le Trophée UNFP du joueur du mois d’octobre en Ligue 1, ses concurrents risquent fort de lui voler la vedette.

En pleine crise, le RC Lens entrevoit un peu de lumière : Florian Thauvin (33 ans) a été nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

Thauvin encore nommé en Ligue 1 ?

Toujours aussi virevoltant, l’attaquant des Sang et Or a su se distinguer sur le rectangle vert et figure désormais parmi les joueurs susceptibles de recevoir cette récompense individuelle.

Une reconnaissance bienvenue qui intervient alors que le RC Lens traverse une période de changement avec l’arrivée de Didier Digard sur son banc. Mais la concurrence s’annonce relevée. Thauvin devra notamment se mesurer à Elye Wahi, désormais sous les couleurs de l’OGC Nice, ainsi qu’à Lassine Sinayoko, qui évolue au Paris FC.

Wahi et Sinayoko veulent gâcher la fête

Les deux attaquants ont également convaincu les observateurs pour leurs prestations du mois écoulé. Le capitaine du RC Lens n’a donc pas encore gagné la bataille. Sa nomination constitue déjà une belle marque de reconnaissance, mais il lui faudra désormais convaincre les votants face à deux adversaires déterminés à décrocher le trophée.

Pour le RC Lens, une victoire de Thauvin serait une nouvelle satisfaction dans une période où le club cherche à retrouver de la stabilité. Reste à savoir si l’ancien international français parviendra à transformer cette nomination en récompense individuelle. Et si Digard peut déjà compter sur un premier cador dans son vestiaire.

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