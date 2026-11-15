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RC Lens : une signature de taille a capoté chez les Sang et Or

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que Meïssa N’Diaye gère les intérêts de plusieurs joueurs du RC Lens, dont Thauvin, Baidoo, Ganiou et Mesloub, une tentative pour attirer Souleymane Sagnan dans son entourage aurait échoué.

L’actualité du RC Lens ne se limite pas aux nombreux remous de ces dernières semaines. En coulisses, certaines situations autour des jeunes joueurs du club méritent également l’attention. C’est notamment ce que laisse entendre Mohamed Toubache-Ter dans une publication sur X.

Selon l’insider, des tentatives auraient eu lieu pour convaincre Souleymane Sagnan, jeune défenseur central, de rejoindre l’entourage du mastodonte Meïssa N’Diaye et son agence Sport Cover, qui gère notamment les intérêts de Thauvin, mais aussi Baidoo, Ganiou et Mesloub. Une démarche qui se serait finalement soldée par un échec. Le jeune défenseur lensois n’aurait donc pas donné suite à ces sollicitations, d’après les informations rapportées par le journaliste.

Un début de saison compliqué pour Souleymane Sagnan

Formé au RC Lens, Souleymane Sagnan connaît parfaitement la maison artésienne. Passé par les différentes catégories de jeunes de La Gaillette, le défenseur central a notamment participé à la Youth League avant de découvrir le monde professionnel.

Après une première expérience en prêt au SM Caen lors de la saison 2025-2026, le joueur a retrouvé l’environnement lensois. Le Racing a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2030 en juillet dernier, signe de la confiance accordée à son potentiel. Mais ses premières apparitions en Ligue 1 en début de saison ont été particulièrement compliquées, et il n’a plus joué avec les pros depuis le 10 septembre dernier.

La formation lensoise au cœur des interrogations

Au-delà du cas Sagnan, Mohamed Toubache-Ter élargit son propos à la situation des jeunes du RC Lens. L’insider estime qu’il serait intéressant de regarder de plus près ce qui se passe actuellement au sein de l’Académie. Une remarque qui soulève plusieurs interrogations sur l’environnement des jeunes joueurs, leur accompagnement et les différentes sollicitations auxquelles ils peuvent être confrontés.

À Lens, la formation représente un enjeu important pour l’avenir sportif du club. Le suivi des jeunes talents, leur progression et leur place dans le projet professionnel constituent autant de sujets qui méritent une attention particulière. Une nouvelle épine dans le pied du RCL, décidément au centre de l’attention au sein du paysage du football français.

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