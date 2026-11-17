À peine installé sur le banc du RC Lens, Didier Digard doit déjà gérer les tensions qui perdurent autour de lui. Notamment dans les médias.

Didier Digard a pris le chemin de l’entraînement à la Gaillette. Mais à peine installé sur le banc du RC Lens, le technicien doit déjà composer avec un environnement agité. En cause : les remous autour du retour finalement avorté de Pierre Sage en Artois.

Digard débarque dans une pétaudière au RC Lens

Si l’ancien entraîneur n’a pas encore pris la parole pour revenir sur cet épisode, Joseph Oughourlian, lui, n’a pas hésité à évoquer publiquement le dossier. Le président du RC Lens a notamment critiqué les prétentions financières de Pierre Sage ainsi que ce qu’il considère comme un manque de respect envers l’institution lensoise. Des déclarations qui ont rapidement fait réagir dans le paysage médiatique.

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Nabil Djellit n’a pas caché son désaccord avec la manière dont le dirigeant lensois a choisi de s’exprimer. Le journaliste a notamment regretté que les différends avec Pierre Sage soient exposés publiquement, estimant que cette prise de parole n’était pas nécessaire. « J’ai trouvé cette sortie déplacée et inélégante. Ce n’était pas la peine de mettre ça sur la place publique », a-t-il lancé.

Pierre Sage, Oughourlian : un feuilleton qui poursuit le RC Lens

Une réaction qui ajoute une nouvelle dimension à ce dossier déjà sensible. Les discussions autour de Pierre Sage ne se limitent désormais plus aux coulisses du RC Lens : elles alimentent aussi les débats dans les médias.Alors que Pierre Sage n’a pas encore livré sa version des faits, les déclarations de Joseph Oughourlian et la réaction de Nabil Djellit entretiennent les tensions autour de son départ avorté.

Pour Didier Digard, le calendrier n’est donc pas idéal. Le nouvel entraîneur du RC Lens doit rapidement imposer ses méthodes et concentrer l’attention sur le terrain, alors que l’actualité du club reste dominée par un épisode qui ne le concerne pas directement. Le technicien va devoir trouver sa place dans ce contexte médiatique agité à quelques jours de retrouver Bollaert contre le Toulouse FC (samedi, 20h45).