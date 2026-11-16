RC Lens Mercato : le couperet est déjà tombé pour l’avenir de Risser

Convoité par de grands clubs européens, dont le Bayern Munich, Robin Risser (21 ans) a reçu un soutien marqué des supporters du RC Lens.

Robin Risser recommence à attirer les convoitises en Europe. À seulement 21 ans, le gardien inetrnational tricolore du RC Lens serait suivi par plusieurs grandes écuries, dont Manchester City et le Bayern Munich.

Manchester City et le Bayern Munich à l’affût pour Risser ?

Face à ces spéculations, But! a lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question très directe : « Selon vous, le RC Lens doit-il retenir Risser à tout prix en janvier ? » Les résultats donnent une tendance assez nette :

Oui : 58,9 %

Non : 41,1 %

Près de six supporters du RC Lens sur dix souhaitent donc voir Robin Risser poursuivre son aventure dans l’Artois, même en cas de sollicitations de grands clubs européens. Un résultat qui traduit l’importance prise par le jeune gardien dans le projet lensois. Pour une majorité des votants, son départ en plein milieu de saison ne serait visiblement pas souhaitable.

Le RC Lens face à un dossier important cet hiver

Les 41,1 % de réponses négatives montrent toutefois qu’une partie des supporters pourrait envisager une vente, notamment si une proposition financière importante arrivait sur la table. La direction du RC Lens pourrait donc avoir un dossier sensible à gérer dans les prochaines semaines. Conserver un gardien aussi prometteur permettrait de préserver une certaine stabilité sportive, tandis qu’une éventuelle offre importante pourrait ouvrir la porte à une réflexion économique.

Pour l’heure, aucun transfert n’est acté et les intérêts évoqués restent à confirmer. Mais le sondage de But! envoie un message clair : les supporters du RC Lens souhaitent voir Robin Risser continuer à défendre les couleurs sang et or. Reste maintenant à savoir si les ambitions du joueur, les éventuelles propositions reçues et la position de la direction permettront de prolonger cette aventure au-delà du mercato hivernal.