Touché aux ischio-jambiers contre Toulouse, Ruben Aguilar pourrait venir garnir l’infirmerie du RC Lens.

Le RC Lens pourrait avoir perdu un nouvel élément dans la bataille face à Toulouse (1-1). Selon les informations rapportées sur Ligue1+ pendant la rencontre, Ruben Aguilar souffrirait des ischio-jambiers avant sa sortie à la 59e minute. Une mauvaise nouvelle potentielle pour Didier Digard, qui pourrait devoir composer avec une absence supplémentaire à l’approche du rendez-vous européen face à Leipzig mardi en Ligue des champions.

Ruben Aguilar incertain après Lens-Toulouse ?

La rencontre face au TFC pourrait donc laisser des traces dans les rangs artésiens. Si la nature exacte de la blessure et sa gravité restent à confirmer, les blessures aux ischio-jambiers sont devenues récurrentes au Racing.

À l’approche du déplacement européen à Leipzig, cette possible blessure tombe au mauvais moment pour le RC Lens, qui a également été privé de Nawrocki, Gradit, Bulatovic, Édouard et Ivanovic face aux Violets.