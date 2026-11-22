Touché aux ischio-jambiers contre Toulouse, Ruben Aguilar pourrait venir garnir l’infirmerie du RC Lens.
Le RC Lens pourrait avoir perdu un nouvel élément dans la bataille face à Toulouse (1-1). Selon les informations rapportées sur Ligue1+ pendant la rencontre, Ruben Aguilar souffrirait des ischio-jambiers avant sa sortie à la 59e minute. Une mauvaise nouvelle potentielle pour Didier Digard, qui pourrait devoir composer avec une absence supplémentaire à l’approche du rendez-vous européen face à Leipzig mardi en Ligue des champions.
Ruben Aguilar incertain après Lens-Toulouse ?
La rencontre face au TFC pourrait donc laisser des traces dans les rangs artésiens. Si la nature exacte de la blessure et sa gravité restent à confirmer, les blessures aux ischio-jambiers sont devenues récurrentes au Racing.
À l’approche du déplacement européen à Leipzig, cette possible blessure tombe au mauvais moment pour le RC Lens, qui a également été privé de Nawrocki, Gradit, Bulatovic, Édouard et Ivanovic face aux Violets.
Didier Digard explique les choix forts de sa compo de départ#RCLens #RCLTFC https://t.co/6Da0TmkmZF— But! RC Lens (@ButRCLens) November 21, 2026
RC Lens en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|8
|AS Monaco
|11
|+2
|17
|9
|Stade Rennais
|11
|0
|17
|10
|Lorient FC
|11
|+1
|16
|11
|RC Lens
|11
|+2
|14
|12
|Toulouse FC
|11
|+1
|14
|13
|ES Troyes AC
|11
|-8
|11
11e sur 18 · 4V 2N 5D
VDDDN
RB Leipzig–RC Lens
· Ligue des champions
11,34N4,6025,60Cotes PMU
· Ligue 1 J12
14,30N3,6521,65Cotes PMU
· Ligue 1 J13