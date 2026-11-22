Avant de recevoir le RC Lens mardi en Ligue des Champions, le RB Leipzig s’est largement imposé sur la pelouse de l’Union Berlin (5-1), ce samedi en Bundesliga.

Pour son premier match à la tête du RC Lens, Didier Digard a vu son équipe concéder le match nul face à Toulouse (1-1), ce samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Une première plutôt encourageante pour l’ancien entraîneur du Havre sur le banc des Sang et Or. Malgré ce résultat frustrant, les Lensois ont affiché un visage plus séduisant, avec davantage de maîtrise et d’intensité dans leur jeu. Reste désormais à retrouver de l’efficacité offensive pour renouer avec la victoire. Des signes positifs avant le déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, mardi prochain (21h), pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Leipzig écrase l’Union Berlin avant de recevoir Lens

Mais Didier Digard et ses hommes sont prévenus : ils vont affronter une équipe allemande en pleine confiance. Et pour cause, le RB Leipzig a frappé un grand coup ce samedi en Bundesliga en écrasant l’Union Berlin sur sa pelouse (1-5), au terme d’une prestation particulièrement impressionnante sur le plan offensif.

Dominateurs dès l’entame de la rencontre, les hommes de Martín Demichelis ont rapidement pris les devants grâce à un penalty transformé par Antonio Nusa (18e). Malgré l’égalisation de Michel Aebischer juste avant la pause (41e), les joueurs de Leipzig ont repris leur marche en avant au retour des vestiaires. Rômulo a redonné l’avantage aux visiteurs (50e), avant que Brajan Gruda (72e), Rocco Reitz (76e) et Ridle Baku (89e) ne donnent encore plus d’ampleur au succès allemand. Avec 67 % de possession et 32 tirs tentés, le RB Leipzig a largement dominé les débats, notamment en seconde période, inscrivant quatre buts après la pause. Une véritable démonstration de force à trois jours de la réception du RC Lens, qui devra se montrer particulièrement solide défensivement pour espérer ramener un résultat d’Allemagne.