Alors que la possible arrivée de Nicolas Douchez dans le staff de Didier Digard fait parler à Lens, le nouvel entraîneur artésien a apporté des précisions importantes sur sa volonté de réorganiser son encadrement technique.

Le dossier Nicolas Douchez est-il déjà en train de prendre une autre tournure au RC Lens ? Depuis la nomination de Didier Digard, le nom de l’ancien gardien lensois circule avec insistance pour intégrer le nouvel encadrement technique. Les deux hommes ont en effet collaboré au Havre et le technicien artésien apprécierait particulièrement son profil.

Mais pour l’heure, aucune nouvelle arrivée n’a été officialisée. Et les dernières déclarations de Didier Digard apportent un éclairage intéressant sur ses intentions.

Didier Digard ne veut pas tout bouleverser au RC Lens

Interrogé par Lensois.com sur la composition de son staff, le nouvel entraîneur lensois a expliqué qu’il souhaitait d’abord prendre le temps de découvrir les personnes déjà présentes à la Gaillette. « Le plus important, c’est que les joueurs se sentent bien », a-t-il notamment expliqué, avant de préciser qu’il n’avait pas souhaité arriver accompagné de nouveaux collaborateurs.

Didier Digard veut ainsi s’appuyer sur les compétences déjà présentes au club. « Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi depuis un moment et moi, je suis persuadé que quand on est attaché à un endroit, quand on aime un endroit, on peut apporter énormément de choses. » Un discours qui laisse entendre qu’aucun changement précipité n’est envisagé.

Le retour de Nicolas Douchez encore loin d’être acté ?

Le technicien lensois n’exclut toutefois pas de faire évoluer son organisation. Il envisage notamment une redistribution des responsabilités entre les différents membres de son encadrement. « Ce n’est pas une question d’enlever quelqu’un pour mettre une autre personne, ça peut être simplement dispatcher différemment les tâches du staff », a-t-il précisé.

Didier Digard s’est même montré satisfait de ses premiers jours de collaboration avec les membres de son staff actuel : « Aujourd’hui, ça fonctionne très bien, on a trouvé nos marques et tout se passe bien. »

Alors que Cédric Berthelin occupe actuellement le poste d’entraîneur des gardiens, le retour de Nicolas Douchez reste donc une hypothèse à ce stade. Le dossier devra être suivi dans les prochains jours, mais une chose est certaine : Didier Digard veut prendre le temps de construire un staff à son image, sans négliger les personnes déjà en place.