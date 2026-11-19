Peu convaincant depuis le début de saison, Robin Risser (21 ans) commence à soulever des doutes au RC Lens.

Le RC Lens traverse une période délicate et Robin Risser (21 ans) ne peut pas y couper. Présenté comme une valeur sûre d’une défense fragilisée par les blessures, le jeune portier peine actuellement à répondre aux attentes. Selon les chiffres avancés par L’Équipe, il affiche seulement le neuvième pourcentage d’arrêts de Ligue 1, avec 68,8 % de tirs stoppés.

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Risser prend la marée au RC Lens

Sa prestation contre l’OM a particulièrement retenu l’attention. Son jeu au pied a été défaillant avec 19 ballons perdus et seulement 5 passes longues réussies sur 24 tentées. À cela se sont ajoutées des hésitations dans son positionnement sur les deux buts olympiens. Un constat préoccupant pour celui qui était encore présenté comme un élément rassurant de l’arrière-garde artésienne. Les difficultés de Risser ne concernent pas uniquement ses relances. Très réactif malgré son imposant gabarit (1,93 m) la saison dernière, le gardien semble également moins précis dans ses interventions et ses prises de décision.

Sa lecture des trajectoires et sa gestion de l’espace seraient notamment moins convaincantes. Sa technique de la « croix », régulièrement utilisée pour fermer les angles face aux attaquants, serait également davantage anticipée par les adversaires. Un spécialiste du poste interrogé par L’Équipe résume parfaitement les interrogations actuelles, tout en maintenant sa confiance dans le potentiel du dernier rempart du RC Lens.

« Je ne le sens pas du tout »

« Je crois toujours en lui pour le futur, mais là il est effacé, je ne le sens pas du tout. Il a un problème de gestion de l’espace, de repères, on a vu des déplacements bizarres, notamment sur le premier but contre l’OM, où il est à côté de sa cage. » Un témoignage particulièrement sévère qui souligne le contraste entre les qualités entrevues précédemment et les difficultés actuelles du jeune gardien.

Pour Risser, le prochain rendez-vous face à Toulouse (samedi, 20h45) représente une occasion importante de retrouver de la sérénité. À seulement 21 ans, le portier du RC Lens dispose encore d’une belle marge de progression mais ses dernières sorties montrent qu’il doit rapidement retrouver ses repères. À Bollaert, ses prochaines prestations seront particulièrement observées.