Le départ de Pierre Sage du RC Lens continue de faire polémique, au point de provoquer la colère du directeur sportif de l’OGC Nice, Roger Ricort.

Pierre Sage n’en finit plus de faire parler de lui depuis son départ du RC Lens. Après avoir réalisé une saison 2025-2026 historique à la tête des Sang et Or, conclue par une deuxième place en Ligue 1, une qualification pour la Ligue des Champions et un sacre en Coupe de France, le technicien français avait fait le choix de quitter le club artésien l’été dernier pour rejoindre Crystal Palace. Une aventure anglaise qui a rapidement tourné court, puisque l’ancien entraîneur de l’OL a été licencié le 12 novembre, après seulement quelques mois en Premier League. Alors qu’un éventuel retour sur le banc lensois avait récemment été évoqué, avant que les dirigeants du Racing ne privilégient finalement Didier Digard, Pierre Sage se retrouve une nouvelle fois au cœur des critiques. Et cette fois, c’est le directeur sportif d’un autre club de Ligue 1 qui s’en est ouvertement pris à lui.

Le directeur sportif de l’OGC Nice dézingue Pierre Sage

Invité ce mercredi sur Ici Azur, Roger Ricort, directeur sportif de l’OGC Nice, n’a pas mâché ses mots concernant le départ de Pierre Sage du RC Lens. « Il y a un truc inadmissible qui s’est passé. Comment un entraîneur qui fait la C1, qui finit deuxième, qui gagne la Coupe de France, peut-il partir ? Comment peut-il ne pas avoir envie de continuer avec son équipe ? », s’est emporté le dirigeant niçois. Et les arguments financiers avancés pour expliquer ce choix ne semblent pas davantage le convaincre. « Alors, on me dit qu’il quadruple son salaire. Eh bien, on s’en fout ! Qu’il reste là, parce qu’un jour, il le quadruplera, son salaire. Ce qu’il a là, ça vaut tous les salaires du monde. » Une sortie particulièrement virulente de la part de Roger Ricort, qui ne comprend pas comment l’entraîneur a pu quitter Lens après une saison aussi réussie.

Mais le dirigeant des Aiglons ne s’est pas arrêté là, regrettant également le manque d’attachement supposé de Pierre Sage au projet lensois. « Il y a pire que de faire la C1 à Lens. Si je me souviens bien, c’est Lens qui a mis en place Pierre Sage. Je ne vais pas faire son procès, je ne le connais pas. C’est insupportable. On parle d’identité, de local, on embrasse l’écusson… À peine la saison terminée, je m’en vais. Il est encore dans le bus à défiler dans Lens et il est déjà à Crystal Palace », a-t-il poursuivi. Ces critiques font écho à celles récemment formulées par Joseph Oughourlian, président du RC Lens, qui avait lui aussi pointé du doigt les conditions du départ de Pierre Sage et les exigences de son entourage lors des discussions autour d’un éventuel retour. Désormais libre de tout contrat, le technicien de 47 ans continue donc de susciter de vives réactions, plusieurs mois après avoir quitté les Sang et Or.