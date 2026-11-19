Mezian Mesloub titulaire face à Toulouse samedi à Bollaert (20h45), il s’agirait du premier choix fort de Didier Digard sur le banc du RC Lens !

Le changement d’entraîneur pourrait rapidement redistribuer les cartes dans le vestiaire du RC Lens. Alors que Didier Digard vient de prendre les commandes de l’équipe, les supporters attendent de découvrir ses premières décisions tactiques et les joueurs auxquels il accordera sa confiance.

Mesloub, le grand gagnant de l’arrivée de Digard ?

Et une première surprise se dessinerait déjà. Selon Onze Mondial, le technicien souhaiterait titulariser Mezian Mesloub pour la réception de Toulouse, samedi soir à Bollaert (20h45). Un choix fort pour un joueur qui n’avait plus beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines. C’est peut-être l’un des premiers changements majeurs que Didier Digard souhaite apporter à son équipe. Peu utilisé sous Yannick Cahuzac, Mezian Mesloub pourrait profiter de cette nouvelle dynamique pour retrouver une place importante dans la rotation lensoise.

Le jeune talent possède pourtant des arguments pour convaincre. Considéré comme une pépite du RC Lens, il vient notamment de vivre un moment important avec les Espoirs portugais en inscrivant son premier but sous ce maillot pendant la trêve internationale. Une réalisation symbolique qui pourrait lui donner un supplément de confiance au moment de retrouver la compétition en club. Son potentiel et ses dernières performances pourraient avoir convaincu le nouveau staff de lui offrir une véritable opportunité.

Digard veut rapidement imprimer sa marque à Bollaert

Une titularisation contre Toulouse constituerait donc un signal particulièrement fort : Digard ne compte pas nécessairement s’appuyer uniquement sur les joueurs déjà installés dans la hiérarchie.Pour sa première sortie sur le banc, le nouvel entraîneur du RC Lens sait qu’il sera particulièrement attendu. La réception du Toulouse FC représente une occasion idéale de lancer son aventure devant le public de Bollaert.

Mais au-delà du résultat, les choix de composition seront scrutés. La possible titularisation de Mesloub montrerait que Didier Digard souhaite donner leur chance aux jeunes éléments capables d’apporter de la fraîcheur et de nouvelles solutions à son animation offensive mais aussi d’envoyer un premier message à son vestiaire : les compteurs sont remis à zéro et chacun devra gagner sa place.